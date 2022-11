Campionati Europei Kickboxing, il bilancio di Luca Zani

martedì, 22 novembre 2022

Pian Camuno – “Mentre gli altri erano al mare, in vacanza, io ero a sudare da solo in palestra per svolgere un’eccellente preparazione e raggiungere un’ottima forma!”. È orgoglioso dell’impresa compiuta Luca Zani, campione italiano di kickboxing nella specialità Light Contact, categoria senior 57kg, che ha appena concluso la sua esperienza ai quarti di finale dei campionati europei assoluti Antalya 2022, contro l’atleta spagnolo Talhaoui Kabil Yassine.

“Ricordo ancora il fuoco nello stomaco quando ho messo piede sul tatami 4: sapevo di rappresentare non solo il mio giovanissimo team camuno ma l’intera nazione italiana!”. È davvero un fiume in piena di emozioni il fighter della Camuna Kickboxing Academy che ha vissuto questa grande esperienza nella competizione internazionale: torre di Babele linguistica ma soprattutto torre di Babele tecnica in cui è stato emozionante e soprattutto stimolante il confronto con i migliori guerrieri d’Europa.

“Sono davvero soddisfatto dei traguardi raggiunti, ma non nascondo che già penso al futuro prossimo: per il 2023 voglio confermarmi campione italiano e puntare ai mondiali!”. Le parole del combattente fucsia bianco nero dimostrano ancora una volta la determinazione che si respira nella Camuna Kickboxing Academy, determinazione che il coach Adriana Tricoci trasmette sempre a tutti i suoi allievi! Lei che da campionessa mondiale sa, in prima persona, cosa significa gestire l’adrenalina prima di un incontro importante, la paura di non dimostrare quello che si è ma, soprattutto, la voglia di confermare al proprio maestro e a sé stessi di aver gareggiato al massimo delle proprie forze fisiche e mentali.

“Da questa esperienza ho capito che ho ancora tanto da lavorare e migliorare alcuni aspetti tecnici e il mio temperamento, temperamento che a volte non mi ha permesso di superare alcuni limiti durante i miei allenamenti! Ringrazio tutto il mio team, la mia maestra e tutti coloro che mi sono stati vicini e mi hanno supportato in questa avventura! Prometto che quando sarò in Italia preparerò delle buonissime pizze per tutti!”. Continua così la sua intervista il fighter camuno, non dimenticando nessuno e promettendo di condividere con loro la sua seconda passione: la cucina, in particolar modo la preparazione della pizza, che lo vede impegnato nei pochi momenti liberi dalla palestra.

E così, come in tutte le avventure, anche questa volta la squadra camuna ha portato a casa non solo il successo e la voglia di migliorarsi ma una significativa lezione: la “ricetta” per un successo sportivo è la giusta dose di volontà, passione, determinazione e sacrificio.