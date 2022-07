C6?! Young in Valle Camonica, il 5 agosto evento al lago Moro

venerdì, 22 luglio 2022

Darfo Boario Terme – Proseguono gli eventi con C6?! Young in Valle Camonica. Prossimo appuntamento il 5 agosto con l’uscita al lago Moro con attività sportive. C6?! Young in Valle Camonica ha cercato di condividere la propria visione educativa sul tempo libero dei ragazzi con un numero sempre maggiore di realtà attive sul territorio. Il concetto stesso di fare rete coinvolgendo principi, valori, idee e spirito d’iniziativa è inserito nel progetto e in chi lo promuove.

Nel 2022 – come sottolinea Paolo Erba, sindaco di Malegno e promotore dell’iniziativa – “è stata rilanciata non solo la rosa di attività (triplicando di fatto la proposta del 2021), ma anche allargare il coinvolgimento a sempre più educatori e Comuni. Si tratta infatti di promuovere il futuro dei ragazzi e la posta in gioco è bene quindi che sia materia d’interesse di un numero crescente di persone e realtà istituzionali”.

C6?! Young in Valle Camonica, è una programmazione che punta all’aggregazione giovanile sotto forma di eventi, momenti di sport, scoperta del territorio e attività didattiche divertenti per fare incontrare i ragazzi e permettere loro di vivere esperienze diverse rispetto alle proposte ordinarie.