Breno: tanti giovani iscritti al corso AIB di 1°Livello

venerdì, 10 dicembre 2021

Breno – Al via il corso AIB di 1°Livello: da oggi a domenica 12 dicembre tanti volontari hanno risposto alla chiamata.

Anche quest’anno la Comunità Montana di Valle Camonica organizza il corso sull’Antincendio Boschivo per formare nuovi volontari pronti a difendere il nostro territorio ed i nostri boschi dal fuoco. La partecipazione dei giovani è stata altissima, si sono iscritti e presentati in 30, provenienti da 12 gruppi diversi e tutti già appartenenti alla Protezione Civile.

Quando il territorio chiama, i ragazzi della Valle Camonica rispondono e si mettono in gioco, si mettono a disposizione per fare ognuno la propria parte. Per questo, in via eccezionale, data appunto la grande richiesta, Comunità Montana ha deciso di organizzare un secondo corso ad aprile 2022.

Dal 10 al 12 dicembre, i partecipanti assisteranno a lezioni teoriche sul piano regionale AIB, sull’antiincendio boschivo e sulle radiocomunicazioni. Per poi fare pratica, analizzare nel concreto un incendio, l’utilizzo delle attrezzature e la Elicooperazione.

“Continua l’impegno della Comunità Montana di Valle Camonica per garantire la sicurezza del nostro territorio – dichiara Gian Battista Sangalli (a destra nella foto accanto all’assessore Enrico Dellanoce), direttore del Servizio Foreste e Bonifica Montana – Le nostre foreste vanno difese dal fuoco perché sono fondamentali per l’equilibrio idrogeologico dei versanti, per la produzione di materiale legnoso e per accogliere i turisti che frequentano numerosi le nostre montagne.