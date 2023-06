Breno: premiati i vincitori del circuito Winter Tour Valle dei Segni

sabato, 3 giugno 2023

Breno (Brescia) – Premiati i vincitori del circuito Winter Tour 2022/2023. Iniziato il 29 dicembre da Incudine, e conclusosi il 18 marzo a Ponte di Legno-Tonale con la Caspogustando, il Circuito Winter Tour Valle dei Segni coordinato dall’assessorato allo Sport della Comunità Montana di Valle Camonica ha visto anche per l’edizione 2022/2023 un consistente numero di partecipanti alle ciaspolate e ai raduni di sci d’alpinismo che si sono svolti sulle montagne della Valle Camonica. In tutto 20 manifestazioni sportive che hanno coinvolto 18 Comuni della Valle Camonica (nelle foto i premiati e in basso Fabrizio Pelamatti e Lucia Polonioli con l’assessore Maugeri)

Da Saviore dell’Adamello, che ha proposto la Ciaspulenta, a Cimbergo con la fiaccolata dal Volano, a Bienno con la Ciaspolaro fino a Vione e la Caspobles, per poi compiere la traversata Ono-Schilpario e affrontare lo storico raduno scialpinistico del Piz Tri di Malonno. Non è mancata la gettonatissima Caspolada al chiaro di luna di Vezza d’Oglio, mentre a Edolo si è svolta La Mola l’è dura, a Pisogne la Ciaspalot, a Montecampione la Ciaspolando sotto il Muffetto. Chiusura in bellezza con il raduno scialpinistico del Mortirolo, il 27esimo Luna Rally, la Ciaspolata nelle Valli di Sant’Antonio a Corteno e, infine, come detto, la Caspogustando.

Nell’ultima edizione è stata introdotta la novità del “Gira Raduni”: una tessera da far timbrare ad ogni uscita a cui si partecipava. Chi l’ha riconsegnata in Comunità Montana con almeno sei timbri è stato premiato dall’assessorato allo Sport dell’ente comprensoriale al Palazzo della Cultura a Breno.

I PREMIATI

1. Fabrizio Pelamatti (14 timbri)

2. Lucia Polonioli (13 timbri)

3. Laura Damioli (11 timbri)

4. Gian Battista Bazzoni (9 timbri)

5. Nicoletta Lucia Bazzoni (9 timbri)

6. Cosetta Formentelli (8 timbri)

7. Cinzia Andreoli (7 timbri)

8. Alessandro Clarari (7 timbri)

9. Maria Antonietta Marconi (7 timbri)

10. Claudio Rusconi (7 timbri)

11. Amneris Tobia (7 timbri)

12. Hilari Zanardini (7 timbri)

13. Romina Zanardini (7 timbri)

14. Claudia Baccanelli (6 timbri)

15. Sergio Gazzoli (6 timbri)

16. Erica Gheza (6 timbri)

17. Cristina Laffranchi (6 timbri)

18. Roberta Manessi (6 timbri)

19. Diego Pogna (6 timbri)

20. Luca Tonelli (6 timbri)

21. Attilio Trovadini (6 timbri)

“Il Circuito Winter Tour appena concluso ha dimostrato anche quest’anno di essere un circuito di riferimento del panorama sportivo e turistico della Valle Camonica: nonostante la carenza di neve migliaia sono state le persone che si sono presentate ai nastri di partenza dei 20 eventi che ne fanno parte”, ha dichiarato l’assessore allo Sport della Comunità Montana, Massimo Maugeri.

“La Comunità Montana crede fortemente in qu esto circuito perché coniuga sport e turismo e per questo continuerà, insieme con i vari comitati organizzatori, ad investire su di esso. Mi congratulo con le persone che oggi premiamo che, facendo timbrare il loro Gira Raduni, hanno dimostrato di aver apprezzato i tanti appuramenti di questo circuito” prosegue l’assessore, auspicandosi che sempre più persone diventino con il tempo affezionati fruitori di questo circuito di ciaspolate e sci di alpinismo della Valle Camonica: la Valle dei Segni, la Valle dello Sport.