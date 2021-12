Alta Valle Camonica, mozione sul progetto Cima Sorti all’assemblea della Comunità Montana

lunedì, 27 dicembre 2021

Breno – Assemblea della Comunità Montana di Vallecamonica e del Bim questa sera – inizio alle 19.30 – al cinema Teatro Giardino di Breno (Brescia). Dieci i punti all’ordine e tra questi spicca la mozione “Condivisione e sostegno del progetto inerente l’ampliamento del demanio sciabile Medio Tonale – Cima Sorti”, con il progetto che ha già ricevuto 25 milioni di contributo da Regione Lombardia per la realizzazione di due impianti di risalita, 10 chilometri di piste, cabinovie, rifugi e parcheggio. Il Gruppo civico e il Gruppo civico per la Valle con la mozione impegnano il presidente, la Giunta esecutiva della Comunità e il Consiglio di amministrazione del Bim ad adottare ogni provvedimento necessario al fine di sostenere il progetto.

Tra gli altri argomenti figurano: la convalida dei nuovi rappresentanti dopo le elezioni amministrative di ottobre, l’istituzione dell’ATO (Ambito Territoriale Ottimale) di Valle Camonica del Servizio Idrico Integrato, il DUP (Documento unico di programmazione) per il triennio 2022/2024, l’esame e l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 e l’approvazione di provvedimenti amministrativi. Gli ultimi due argomenti sono: la proroga della convenzione stipulata tra Comunità Montana di Valle Camonica e Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica per la gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi fino al 30 aprile 2032 e l’approvazione dell’accordo di programma per la gestione del piano di zona dell’ambito territoriale di Valle Camonica triennio 2021-2023.