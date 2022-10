Berzo Demo, El Teler rilancia il progetto “Vai con la Fisa”: le iniziative

venerdì, 21 ottobre 2022

Berzo Demo (Brescia) – E’ entrato nel vivo il progetto “Vai con la Fisa“, promosso dall’Associazione “El Teler”, presieduta da Lino Balotti, con Battista Ramponi, amministratore e direttore del festival di Cevo, che si propone di valorizzare la fisarmonica e le sue tradizioni in Valsaviore. Si tratta di un’iniziativa importante, dopo il Festival internazionale della Fisarmonica, giunto alla 14esima edizione e organizzato a Cevo subito dopo Ferragosto.

Il progetto “Vai con la fisa” è stato inserito nei bandi della Fondazione delle Comunità Bresciana: gli obiettivi sono quelli di avvicinare la giovani generazioni al mondo della musica e in particolare alla fisarmonica, far rinascere il desiderio di intraprendere un percorso di formazione e di studio e arricchire il proprio bagaglio artistico-culturale, quale strumento di coesione sociale e di recupero delle tradizioni popolari. La fisarmonica può sviluppare il senso di comunità ed è uno strumento di socializzazione tra generazioni e culture diverse, per usi e costumi locali in un contesto attento a trasmettere alle nuove generazioni i valori legati alla tradizione.

“Vai con la fisa” viene presentato nelle scuole, in queste settimane, visto che in primavera per le restrizioni Covid nelle scuole non è stato possibile. Nel corso degli incontri, i referenti sono Battista Ramponi e il Maestro Marco Davide, hanno modo di sensibilizzare gli studenti sul tema della musica, come strumento di comunicazione del bagaglio culturale e di confronto tra generazioni diverse.

La presentazione del progetto è iniziata nell’istituto comprensivo di Cedegolo, in particolare nei plessi di Cevo e Berzo Demo, e nell’istituto comprensivo di Capo di Ponte con la scuola Primaria. Nelle prossime settimane ci sarà la presentazione sempre nel plesso di Capo di Ponte: martedì 25 ottobre e martedì 8 novembre alle classi 4 e 5 Primaria dalle 10 alle 12. E sempre nell’istituto di Capo di Ponte – per gli studenti delle Medie – mercoledì 26 ottobre e giovedì 3 novembre alle 10 alle 13. Sono da definire gli incontri con la Primaria di Sellero e Media di Paspardo.

di Ch. P.