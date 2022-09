Augusto Salvagni di Malonno vince la 39esima sfida nazionale della zucca

domenica, 11 settembre 2022

Sale Marasino – Per il secondo consecutivo Augusto Salvagni di Malonno (Brescia) ha vinto la 39esima sfida Nazionale della zucca a Sale Marasino (Brescia).

Al termine della tre giorni di festa ed eventi organizzati dal Comune di Sale Marasino, in collaborazione con Pro loco e Club Maspiano, è stato proclamato il vincitore del concorso nazionale che ha richiamato migliaia di persone nel paese del Sebino.

Ancora una volta la sfida è stata tra Augusto Salvagni di Malonno e Sergio Moretti di Cologne (Brescia), come nel 2021. I due lo scorso anno avevano portato una zucca di 817,5 chili (Salvagni) e 733 chili (Moretti). Quest’anno – come è stato spiegato durante la manifestazione – il clima secco ha avuto effetti sull’agricoltura, oltre alla carenza d’acqua che ha limitato l’attività nei campi. La zucca di Augusto Salvagni ha raggiunto il peso di 703 chili, mentre quella di Sergio Moretti si è fermata a 595 chili. Terzo posto a Flavio Loda di Capriolo (Brescia) con una zucca di 529 chili.

La manifestazione di Sale Marasino ha mantenuto le premesse della vigilia, le zucche sono state pesate dal Great Pumpkin Commonwealth, associazione americana che certifica i pesi di zucche e ortaggi giganti. Le zucche pesate a Sale Marasino vanno in una classifica internazionale che si aggiorna via via che vengono fatte le manifestazioni in giro per il mondo. Entro la fine dell’anno ogni coltivatore potrà vedere la posizione in cui si è classificato e la gara di Sale Marasino resterà nella storia.