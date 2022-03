Appalti pilotati a Berzo Demo, interrogati l’ex sindaco e il dirigente comunale

mercoledì, 2 marzo 2022

Berzo Demo – Nell’interrogatorio davanti al Gip del tribunale di Brescia Matteo Grimaldi, che si è svolto stamattina in tribunale a Brescia, l’ex sindaco di Berzo Demo (Brescia), Giovan Battista Bernardi, che ha rassegnato le dimissioni dalla carica, ha raccontato la sua verità sugli appalti del Comune e si è dichiarato totalmente estraneo ai fatti. Dichiarazioni spontanee da parte del dirigente comunale Fedele Bernardi, che ha dichiarato la sua estraneità ai fatti. Nell’inchiesta, oltre all’ex sindaco e al dirigente comunale sono coinvolte altre tre persone.

Al termine dell’interrogatorio i legali dei due indagati per presunta turbata libertà degli incanti su due appalti comunali hanno chiesto la revoca della misura dei domiciliari e il Gip scioglierà la riserva nelle prossime ore..

Secondo la Procura, le indagini sono state condotte dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Breno, ci sarebbero stati appalti pilotati per realizzare attività pubbliche sul territorio comunale. Un’indagine nata da un esposto della minoranza in consiglio comunale. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, attraverso attività d’intercettazione telefonica e ambientale ma soprattutto attraverso l’analisi di numerosi documenti amministrativi, sarebbero emerse presunte irregolarità nella gestione delle gare di appalto e nell’assegnazione dei lavori per la fornitura di materiale edile, dei servizi di pulizia.