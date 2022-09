Al Presena esperti a confronto su ghiacciai e cambiamenti climatici

lunedì, 12 settembre 2022

Passo Tonale – Una “scalata per il clima“: i cambiamenti climatici? Meglio parlarne in vetta. Sabato 17 settembre sul Ghiacciaio Presena è in programma l’evento “Climbing for Climate”: scienziati ed esperti aiuteranno a comprendere i fenomeni che minacciano la sopravvivenza dei ghiacciai. Durante l’evento verrà presentato il premio di laurea finanziato con l’asta benefica delle bottiglie di vino affinate in un igloo.

Osservare da vicino ciò che ci sembra lontano: dato che gli effetti dei mutamenti climatici sono sotto i nostri occhi, occorre discuterne e analizzarli. Meglio ancora se direttamente nei luoghi in cui si palesano in tutta la loro drammaticità. Come avverrà sul Ghiacciaio Presena, nel Comprensorio Pontedilegno-Tonale, sabato 17 settembre. In quel giorno è infatti in programma l’incontro “Climbing for Climate 2022: parliamo di cambiamento climatico… sì, ma in vetta!”. A proporlo è Unimont-Università della Montagna, polo dell’Università degli Studi di Milano con sede a Edolo, in collaborazione con il Consorzio Pontedilegno-Tonale e la locale sezione del CAI: dibattiti con scienziati ed esperti, ma anche escursioni e osservazioni a 3mila metri di quota (pioggia permettendo) sull’assoluta necessità di agire tempestivamente e in modo efficace per contrastare la crisi climatica, con una specifica attenzione rivolta alle conseguenze sui ghiacciai.

L’appuntamento è per le 10 al rifugio Passo Paradiso (a picco sul comprensorio Pontedilegno-Tonale, facilmente raggiungibile con la cabinovia). Numerosi gli aspetti che verranno affrontati nel corso dell’evento: l’influenza di tali mutamenti nell’approccio alla montagna e i relativi rischi; il futuro dei ghiacciai, sempre più in pericolo, con un focus sul Presena; la disponibilità di risorse idriche nell’ambito del riscaldamento globale; i negoziati e le politiche sul clima a livello internazionale; i riflessi sull’attività sportiva attraverso l’esperienza diretta di un atleta: il campione di sci alpinismo e corsa in montagna Davide Magnini. Il programma prevede, nel pomeriggio, un’escursione dal Passo Paradiso fino al rifugio Capanna Presena (una camminata di un chilometro e 700 metri con un dislivello di 165 metri) e l’osservazione del Presena a quota 3mila metri.

L’incontro sarà l’occasione anche per sostenere la ricerca. In apertura del seminario sarà infatti presentato il premio di laurea dal tema “Effetti del cambiamento climatico sull’ambiente e sull’economia turistica in montagna”, che verrà selezionato tra quelli che realizzeranno i ricercatori del polo Unimont: al vincitore andrà un premio il cui costo sarà interamente coperto con il ricavato dell’asta benefica tenutasi lo scorso 9 luglio durante l’evento “Dall’igloo al calice”. In quell’occasione erano state messe in palio le bottiglie di vino affinate all’interno di un igloo ai 2000 metri di quota del Corno d’Aola: un’iniziativa sviluppata nell’ambito del progetto “Vini in igloo”, nato dalla collaborazione tra Consorzio Pontedilegno-Tonale, Consorzio Vini di Valcamonica, Cantina Bignotti e polo Unimont.

“È imprescindibile fare rete con i partner del territorio, meglio ancora se in modo virtuoso, come in questo caso: supportare un giovane ricercatore attraverso il finanziamento di un premio di laurea significa dare fiducia al futuro, riconoscendo concretamente il valore del merito, del talento e dell’impegno. Siamo molto orgogliosi di questa bella collaborazione che abbiamo avviato con UNIMONT, che consideriamo un importante punto di riferimento scientifico per il nostro territorio”, afferma Michele Bertolini, direttore del Consorzio Pontedilegno-Tonale.

La scelta del luogo dell’incontro non è ovviamente casuale: il Presena è testimone diretto dei cambiamenti climatici. Ma è anche protagonista, diversamente dagli altri ghiacciai alpini, di una avveniristica azione per rallentare gli effetti del climate change. Ogni anno (dal 2008) una vasta superficie del ghiacciaio (120mila metri quadri) viene coperta con dei teli geotessili che consentono di ridurre del 50% lo scioglimento estivo (assorbendo meno energia solare) e di preservare uno spessore di 3 metri di neve, circa 130mila metri cubi, che costituisce la base per la successiva stagione invernale, con un impatto positivo anche sull’ambiente. “Siamo coscienti che i teli contribuiscono a frenare la fusione del ghiacciaio ma non possono, da soli, scongiurarla: per far questo occorrono politiche internazionali sul clima finalizzate a ridurre le emissioni dei gas climalteranti che sono la principale causa del riscaldamento globale”, spiega Davide Panizza, presidente del Consorzio Pontedilegno-Tonale.

L’evento di sabato 17 settembre rientra in “Climbing for Climate”, l’iniziativa – giunta alla quarta edizione – organizzata su tutto il territorio nazionale da RUS – Rete delle Università Sostenibili e Club Alpino Italiano (CAI). La prenotazione è obbligatoria. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

Climbing for Climate – Il programma

10:15| Saluti Istituzionali

Ivan Faustinelli – Sindaco di Ponte di Legno

Davide Panizza – Presidente Consorzio Pontedilegno-Tonale

Anna Giorgi – Responsabile Polo UNIMONT Università degli Studi di Milano

Riccardo Guidetti – Referente RUS Università degli Studi di Milano

Eleonora Perotto – Delegata RUS e Capo del Servizio Sostenibilità Politecnico di Milano

Valerio Mondini – Presidente CAI Pezzo-Pontedilegno

Presentazione premio di Laurea dal tema “Effetti del cambiamento climatico sull’ambiente e sull’economia turistica in montagna” promosso dal Consorzio Pontedilegno-Tonale

11.00 | Due chiacchiere con Scienziati ed Esperti

Lino Zani – Alpinista e Conduttore Televisivo

Come si deve approcciare la montagna in questo momento di cambiamento climatico

Claudio Smiraglia – già Professore Ordinario Università degli Studi di Milano, Glaciologo e past

President del Comitato Glaciologico Italiano e Guglielmina Adele Diolaiuti – Docente di geografia fisica e geomorfologia – Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali Università degli Studi di Milano

Clima e ghiacciai: aumentano i rischi in alta montagna?

Christian Casarotto – Glaciologo Muse Museo delle Scienze di Trento

Quale futuro per il Ghiacciaio Presena?

Roberto Ambrosini, Mattia Brambilla e Marco Parolini – Docenti di Ecologia Dipartimento di Scienze e

Politiche Ambientali Università degli Studi di Milano

I ghiacciai: ecosistemi fragili a rischio di scomparsa

Flavia Fuso – Dottoranda Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale Politecnico di Milano

Idrologia alpina e futura disponibilità idrica nell’ambito del global warming

Francesca Casale – Dottoranda Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale Politecnico di Milano

Negoziati internazionali e politiche per la lotta ai cambiamenti climatici

Davide Magnini – Atleta sci alpinismo e corsa in montagna

Cambiamenti climatici, montagne e sport: l’esperienza di un atleta

13.00 – Rinfresco al Ristorante-Bar Passo Paradiso

14.00 – Breve percorso da Passo Paradiso a Rifugio Capanna Presena

15.00 – Salita in Cabinovia a 3.000 Osservazione Ghiacciaio

Discesa in cabinovia entro le 16.30 (chiusura impianto).