Al Mortirolo torna il raduno delle Fiamme Verdi: programma

mercoledì, 31 agosto 2022

Monno – La Valle Camonica torna sui luoghi simbolo della battaglia partigiana. Domenica prossima – 4 settembre – è in programma il tradizionale raduno delle Fiamme Verdi in Mortirolo, in memoria dei Caduti per la Libertà. L’Associazione “Fiamme Verdi” di Brescia, aderente alla F.I.V.L. (Federazione Italiana Volontari della Libertà) organizza la commemorazione delle Battaglie del Mortirolo, consumatesi tra il febbraio e il maggio 1945, nello scenario del passo alpino, dove 200 partigiani della divisione FF.VV. “Tito Speri” si opposero a oltre 2000 militi della G.N.R. “Tagliamento”, supportati da forze tedesche.

L’appuntamento è per domenica 4 settembre, con inizio alle 9:30 davanti alla chiesetta di San Giacomo in Mortirolo, in territorio di Monno (Brescia) e alle 10:15 si terrà la Santa Messa celebrata dal cappellano delle Fiamme Verdi, monsignor Tino Clementi. Al termine i saluti istituzionali, con l’orazione ufficiale a nome dell’Associazione “Fiamme Verdi” da patte di Mirco Zanoni dell’Istituto “Alcide Cervi” di Gattatico (Reggio Emilia). La cerimonia è da sempre molto sentita.