Al Mortirolo la panchina europea alla memoria di David Sassoli

martedì, 13 settembre 2022

Mazzo di Valtellina – Iniziativa nel ricordo di David Sassoli. Domenica prossima il Comune di Mazzo di Valtellina, l’Ecomuseo della Resistenza in Mortirolo, le Fiamme Verdi, la sezione “Ezio Vedovelli” Valtellina e Valchiavenna del Movimento Federalista Europeo, la sezione di Sondrio della Gioventù Federalista Europea, Fridays for Future Valtellina e Anpi Sondrio intitolano la panchina più alta d’Europa, che sarà installata al Mortirolo, alla memoria di David Sassoli, giornalista, politico, cittadino europeo e già presidente del Parlamento Europeo. La cerimonia avrà luogo alle 14:30 al Passo Mortirolo.

Il progetto rientra nella giornata di conservazione e promozione del Passo del Mortirolo a opera dell’Ecomuseo della Resistenza in Mortirolo e del Comune di Mazzo di Valtellina. Il programma prevede alle 8:30 con il raduno dei partecipanti in piazza Santo Stefano a Mazzo di Valtellina (Sondrio) e al campo sportivo di Monno (Brescia) e partenza per la pulizia della strada del Mortirolo, alle 12:30 conclusione dei lavori e ristoro al rifugio del Passo. Alle 14:30 inaugurazione della Panchina Europea del Mortirolo in memoria di David Sassoli.