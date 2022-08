Agosto e settembre con C6?! Young in Valle Camonica

venerdì, 12 agosto 2022

Darfo Boario Terme – Di evento in evento, l’estate di C6 Young in Valle Camonica avanza. Prima di lasciarsi alle spalle anche il mese di agosto, il progetto dedicato al tempo libero dei nostri giovani (12-18 anni) propone una nuova uscita nella natura. E all’orizzonte di settembre si profilano già altre due date di sport, cultura ed esplorazione.

Il punto sui primi due eventi di agosto

Se inizialmente si era ipotizzato di proseguire anche con le tappe lungo la ciclovia, il maltempo ed i disagi che tristemente ne sono conseguiti hanno offerto l’occasione per fermarci e riflettere. Riflettere soprattutto su ciò che interessa davvero ai giovani.

Nella conca del Volano e al Lago Moro la partecipazione è stata buona. C6 Young in Valle Camonica si rivolge a un target molto composito e perciò potenzialmente coinvolto in diverse tipologie di eventi. Le ragazze e i ragazzi vanno infatti dai 12 ai 18 anni e sono legati a paesi e zone della valle anche molto distanti tra loro.

“Perciò siamo rimasti piacevolmente colpiti dall’andamento di questi due eventi, in particolar modo per quanto riguarda la meta del lago Moro, dove il 5 agosto abbiamo superato i 50 partecipanti! Ed è proprio al Lago Moro che intendiamo tornare a distanza di 20 giorni, stavolta in fascia serale. Ci piace infatti riproporre l’osservazione astronomica – formula super apprezzata a settembre 2021 – in un posto praticamente perfetto per fare stargazing. Anche la canoa tornerà qui a farci compagnia, canoa che i ragazzi hanno già sperimentato il 5 agosto (ma in versione diurna) e che ritroveranno il 7 settembre in una cornice diversa: il lago Aviolo. La montagna, infatti, resta uno dei contesti più gettonati della proposta 2022; impegnativa, coinvolgente e capace come sempre di fare divertire nella natura creando unioni durature a livello di gruppo. E la componente del gruppo in particolare risulta essere fortemente apprezzata dai nostri giovani.

Torniamo qui all’aspetto chiave del progetto C6?! Young in Valle Camonica, che punta non solo a proporre attività per il tempo libero dei ragazzi – una forma di aggregazione e anche di prevenzione socioeducativa che tiene conto della complessità del contesto – ma anche a comprendere le loro aspettative. Paure, sogni e speranze erano tutti elementi al centro dei questionari somministrati lo scorso autunno, in cui i nostri giovani ci avevano lasciato degli spunti decisamente importanti. Spunti da cui siamo partiti per impostare e portare a compimento la programmazione di quest’anno, sempre mantenendo un approccio flessibile quanto alla natura delle proposte.

Ciò che piace in particolare ai giovani della Valle Camonica è il fatto di entrare in relazione con i loro coetanei facendo appunto gruppo e trovando dei ragazzi e delle ragazze leggermente più grandi da tenere come punti di riferimento. A livello di attività i nostri giovani sono affamati di proposte all’aperto, sportive e non, specialmente se includono modalità di divertimento diverse da quelle solitamente proposte negli anni”, spiegano gli organizzatori.

Paolo Erba, coinvolto nel progetto in qualità di vicepresidente dell’Ambito Servizi Sociali di Valle Camonica conferma questi punti: “Emerge importante, in questo scorcio d’estate passata assieme, il desiderio da parte dei nostri adolescenti di esserci e divertirsi. Aderiscono a proposte belle, sane, che permettono loro di sperimentare varie forme di sport sempre scoprendo la nostra bellissima valle. Aiutarli a riappropriarsi del proprio tempo libero e del proprio territorio sarebbe davvero un bellissimo risultato educativo. È bello anche vedere all’opera molti giovani educatori e tirocinanti che si stanno prendendo a cuore questi adolescenti con grande slancio e una sana dose di divertimento. Se è vero che molto del lavoro educativo sta nell’esempio di adulti significativi, allora la strada che abbiamo intrapreso con C6?! Young in Valle Camonica è decisamente buona!”.

I prossimi tre eventi

Speciali davvero due dei prossimi tre eventi: quello serale al Lago Moro e l’uscita al Lago Aviolo. La partecipazione è gratuita, mentre l’iscrizione resta obbligatoria.

Giovedì 25 agosto

C6 a veder le stelle al Lago Moro?!

Serata tra canoe e telescopi: facciamo insieme il giro del lago scoprendo nuove costellazioni!

Martedì 6 settembre

C6 a scoprire i tesori e i segreti di Brescia?!

Giornata alla scoperta dei sotterranei e delle torri del Castello di Brescia con caccia al tesoro tra le sale del Museo di Santa Giulia!

Mercoledì 7 settembre

C6 in canoa all’Aviolo?!

Prontə per una giornata in montagna? Trekking al Lago Aviolo, merenda al rifugio e in esclusiva… ESCURSIONE IN CANOA!

Il calendario eventi di C6 Young in Valle Camonica non si chiude al 7 settembre. Il gruppo di lavoro che coordina il progetto ha in programma altre uscite.

Tutti gli sviluppi del progetto C6?! Young in Valle Camonica vengono raccontati sui canali social di riferimento:

profilo Instagram – www.instagram.com/c6_young_vallecamonica/

pagina Facebook – www.facebook.com/C6younginvallecamonica