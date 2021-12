Addio a Ivan Circoski, l’artista da strada della Valle Camonica

martedì, 21 dicembre 2021

Breno – Addio a Ivan Circoski, 46 anni, artista da strada. Un lutto improvviso ha colpito la Valle Camonica: è morto uno uno degli artisti di strada più conosciuti. E’ scomparso dopo aver incantato il pubblico in una sua performance a Breno (Brescia), nella mattinata di domenica scorsa: tornato in albergo, Ivan Domenighini, noto come Ivan Circoski, originario di Malegno e da qualche tempo residente a Lozio, è stato colto da malore ed è deceduto poco dopo il suo arrivo all’ospedale Civile di Brescia.

L’ultima sua esibizione in piazza Mercato a Breno, aveva incantato i bambini e tante erano le persone affezionate a Ivan il mangiafuoco, come tutti lo chiamavano, era atipico con la sua irriverente comicità miscelata alla poesia delle bolle di sapone. Grande il cordoglio in Valle Camonica e tanti sono i messaggi giunti ai parenti da amici, conoscenti e amministratori locali.