A Natale “Sellero riNasce”, visite agli artistici presepi

sabato, 10 dicembre 2022

Sellero (Brescia) – A Natale Sellero riNasce con un nuovo evento proposto dall’Associazione culturale SMArt, Spettacolo Musica Arte. Dal 18 dicembre al 7 gennaio la chiesa di San Desiderio, situata nel complesso del cimitero del paese, assumerà un’aria natalizia ospitando diversi presepi realizzati da artisti, artigiani e appassionati locali e non. La chiesetta del XII secolo, a un’unica navata di dimensioni modeste, si trasformerà così in un luogo ancor più sacro e suggestivo.

I visitatori avranno la possibilità di scegliere tra diversi giorni di apertura, concentrati nel periodo natalizio, e di collegarsi, attraverso un breve percorso a piedi, all’ormai celebre “Presepe del Put del Re”, realizzato per il 24esimo anno consecutivo nell’alveo del torrente che solca Sellero (Brescia).

L’inaugurazione dell’esposizione all’interno della chiesetta si terrà domenica 18 dicembre, qualche minuto prima delle 14. Subito dopo la Guida turistica abilitata Daniela Rossi inizierà ad accompagnare i gruppi in una visita che, oltre alla visione dei presepi esposti, permetterà di conoscere alcuni aspetti storici, architettonici e artistici dell’edificio, intitolato al Santo Patrono di Sellero. All’interno infatti si possono ammirare, tra le altre opere, affreschi del Da Cemmo e di Giovanni da Volpino, ma anche l’esterno presenta delle peculiarità da scoprire. Le visite guidate saranno tre, una dietro l’altra, alle 14, 15 e 16. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione.

Ci sarà l’occasione, sempre nel corso della visita guidata, di compiere un piccolo tour nel centro storico di Sellero e di raggiungere il presepe del torrente. Lì, ad attendere i partecipanti, ci saranno i volontari dello storico gruppo Amici del Presepe del Put del Re, che racconteranno brevemente la storia del presepe e il lavoro che svolgono per realizzare un simile capolavoro.

Successivamente l’esposizione di presepi dentro alla chiesa di San Desiderio sarà aperta dalle 14:00 alle 16:00 dei giorni: 24, 26 e 31 dicembre, il 1° gennaio, il 6 e il 7 gennaio. Nel corso delle aperture ci potrebbe essere la possibilità di conversare con gli autori dei presepi. Alcuni di loro, grazie ai lavori che espongono da tempo in Vallecamonica e non solo, sono già noti al pubblico, come Gigi Beretta, Adriano Ricci, Gino Vanoli o Mauro Bernardi.

Nell’occasione anche i membri del direttivo dell’Associazione SMArt, costituita l’estate scorsa e che già conta una settantina di tesserati, presenteranno agli interessati il programma degli eventi che stanno organizzando per il 2023.

Dettagli per la visita guidata

Scrivere un messaggio su whatsapp al 3293104262

Indicare nome e cognome dei partecipanti

Ritrovo a San Desiderio

Possibilità di parcheggio nei pressi del cimitero, oppure nei pressi del Put del Re (o in altre zone più dislocate, come la piazza o la zona del municipio)

Durata: un’ora circa.

Se per qualsiasi motivo si intende rinunciare, si chiede la cortesia di comunicarlo in tempi utili per avvisare altre persone interessate.

Ritrovo all’orario che verrà comunicato in fase di prenotazione presso San Desiderio (cimitero di Sellero, via San Desiderio)