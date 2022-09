A Esine l’esercitazione AIB dei gruppi della Valle Camonica

giovedì, 22 settembre 2022

Esine (Brescia) – Esercitazione Antincendio boschivo e Protezione Civile a Esine (Brescia) nella giornata di sabato.

La Comunità Montana di Valle Camonica organizza un’esercitazione comprensoriale A.I.B. in località Pianazzo di Esine, con una simulazione intervento di spegnimento incendio boschivo su più fronti e coordinamento di più squadre, e la definizione degli interventi con coordinamento della catena di comando. Le prove saranno di radiocomunicazione fra DOS, capi squadra e gruppi in fase di intervento coordinato di spegnimento e l’utilizzo di attrezzature anticiendio boschivo.

L’attività sarà coordinata dai responsabili della Comunità Montana di Valle Camonica, con in testa Gian Battista Sangalli. L’esercitazione simulerà un intervento reale di spegnimento incendi e pertanto ciascun gruppo verrà allertato via radio dalla sala operativa G.I.Co.M. e dovrà partire dalla propria sede recandosi nella zona di intervento: la chiamata verrà effettuata tra le 7 e le 9 e il numero dei volontari coinvolti è stimato complessivamente in 150 persone.

A Esine verrà dato inizio all’esercitazione, in particolare: simulare operazioni di spegnimento anche con utilizzo di motopompe, vasche mobili; definire la catena di comando con attenzione al rispetto dei ruoli e realizzazione di una catena d’acqua per la lotta attiva all’incendio. Al termine verrà effettuato un briefing per valutare i punti di forza e le azioni di miglioramento. Saranno coinvolti nell’esercitazione – fondamentale dopo quanto accaduto anche lo scorso inverno, con i numerosi incendi in Valle Camonica – i gruppi e associazioni Protezione Civile e AIB, anche altri soggetti operanti sul territorio che, a vario titolo, potrebbero essere chiamati in causa ciascuno per la propria competenza (vigili del fguoco e carabinieri forestali). L’esercuitazione si concluderà nella tarda mattinata.