A Capo di Ponte la quarta adunata della sezione Vallecamonica

venerdì, 16 settembre 2022

Capo di Ponte (Brescia) – Weekend nel segno degli alpini a Capo di Ponte (Brescia), con la quarta adunata sezione dell‘Ana di Vallecamonica. Viene festeggiato anche il 150° anniversario della nascita del corpo degli alpini. Il presidente della sezione Ana di Vallecamonica, Ciro Ballardini (nella foto), sottolinea l’importanza dell’appuntamento che è molto sentito, non solo dalle penne nere camune, ma dall’intera Valle Camonica.

La quarta adunata sezionale degli alpini è articolata tra Capo di Ponte, Cemmo e Pescarzo e prenderà avvio oggi – 16 settembre – alle 8:30 con l’inaugurazione della mostra alpina, curata dal gruppo di Lumezzane alla Cittadella della cultura, che coinvolgerà gli alunni della scuola Primaria. Nel pomeriggio è in programma la dimostrazione di Protezione civile, mentre in serata il coro Voci dalla Rocca si esibirà nella cornice dei Massi di Cemmo. Domani – sabato 17 – al cimitero di Capo di Ponte verrà deposto un omaggio alla memoria di Santo De Paoli, e dopo l’alzabandiera e la deposizione della corona al Monumento ai Caduti, è in programma l’incontro del Consiglio sezionale con l’Amministrazione comunale di Capo di Ponte, guidata dal sindaco Andrea Ghetti. Nel pomeriggio il triangolare di calcio delle sezioni bresciane (Valcamonica, Brescia e Salò) al campo sportivo di Pescarzo, oltre alla Messa alla Pieve di San Siro, preceduta dall’omaggio al cimitero di Cemmo alla memoria del Tenete Giacomo Pasinetti e del Capitano Giovan Battista Belotti.

Domenica 18 settembre alle 9 è previsto l’ammassamento in via San Martino a Capo di Ponte, onori al gonfalone, quindi la sfilata per le vie del paese alle 10:30 i saluti e gli interventi della autorità, il pranzo e alle 17 l’ammaina bandiera. Sarà per gli alpini camuni l’occasione per festeggiare il 150° della nascita del corpo degli alpini e per ritrovarsi numerosi. L’amministrazione comunale di Capo di Ponte ha invitato i cittadini a esporre il tricolore per accogliere gli alpini.