Gianico: concorsi e gare alla festa patronale di San Michele

Gianico (Brescia) – Festa patronale di San Michele a Gianico (Brescia) con il palio delle frazioni, tra le contrade Cimavilla, Fontalia e San Rocco, organizzato da oratorio, Pro loco, Polisportiva e Comune. Il clou, con le premiazioni nella serata del 29 settembre.

Il programma della giornata odierna prevede: oggi, domenica 25 settembre, alle 14:30 gara di cengol in piazza Alpini, alle 16 torneo di calcio presso il campo a 7 e alle 20:30 gara di ballo presso il parchetto di via Repubblica.

Mercoledì 28 settembre, alle 17:30, laboratorio di circo per bambini con gli artisti de Il Carrozzone degli Artisti, in piazza Alpini, e alle 20:30 lo spettacolo “Esprimi un desiderio” a cura de Il Carrozzone degli Artisti, sempre in piazza Alpini.

Giovedì 29 settembre, festa patronale: alle 17 consegna delle torte della Merenda di San Michele allo stand dell’oratorio, alle 18:30 solenne concelebrazione nella festa patronale di San Michele Arcangelo presso la Chiesa Parrocchiale. Quindi: da 19:45 mondolata e assaggio delle torte presso lo stand dell’oratorio, alle 20:30 gara di partidur allo stand dell’oratorio e alle 21:30 premiazione del 16° concorso fotografico “Gianico 10 years challenge: immortalare il cambiamento” e assegnazione del Palio delle Contrade di Gianico.