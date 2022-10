Val di Sole, avviata la gara per l’allargamento della sp 125 fra Terzolas e Samoclevo

martedì, 11 ottobre 2022

Terzolas – È stata avviata la gara per la sistemazione e allargamento della strada provinciale 125 nel tratto di Terzolas e Samoclevo, in val di Sole. I dati principali della procedura sono disponibili nella sezione “Bandi e Appalti – Gare ad invito” del sito dell’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti pubblici. L’importo a base d’appalto è di 457.578,58 euro, relativi ai lavori comprensivi di oneri per la sicurezza. Attualmente, sono in corso le valutazioni delle offerte pervenute.

“L’intervento – spiega il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti – permetterà di mettere in sicurezza e di allargare il tratto di viabilità interessata, nonché di realizzare un marciapiede per tutelare il passaggio dei pedoni. È prevista inoltre la collocazione di muri di sostegno e consolidamento del versante, per oltre 200 metri, rivestiti in pietra locale, assieme all’installazione di barriere stradali e all’illuminazione stradale”.

“Anche con interventi come questo – prosegue il presidente – si persegue l’obiettivo da parte dell’Amministrazione provinciale di garantire la sicurezza e la qualità dei collegamenti sul territorio, rispondendo alle esigenze dei residenti e delle comunità locali”.

Il costo complessivo dell’opera è di 700.000 euro, comprensivi dei 282.352,82 euro di somme a disposizione. Entro metà ottobre è prevista la conclusione della procedura. L’avvio dei lavori stimato nella primavera 2023. Il tempo utile per l’ultimazione è fissato in giorni 150 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del cantiere.