Celledizzo, folla per l’ultimo saluto a Maurizio Gionta

sabato, 5 novembre 2022

Peio (Trento) – La chiesa di Celledizzo, frazione di Peio (Trento), non è riuscita ad accogliere tutti le persone, familiari, amici, ex colleghi, presenti oggi ai funerali di Maurizio Gionta, 59 anni, morto martedì 2 novembre nei boschi. In molti hanno seguito dall’esterno della chiesa e dato l’ultimo saluto nel pomerggio.

Domani – alle 14:30 – nel campo sportivo di Celledizzo sarà dato l’ultimo saluto a Massimiliano Lucietti, 24 anni, cacciatore, trovato morto nel bosco il 31 ottobre, ucciso da un colpo alla testa. Due vicende che hanno scosso la comunità di Peio e la Val di Sole e che vede impegnati nelle indagini il Ris.

Il sindaco Alberto Pretti ha scritto nelle scorse ore un’accorate lettera ai cittadini: “La nostra Comunità – scrive il sindaco – è stata colpita da due gravissimi lutti. Stringiamoci intorno alle famiglie in questo triste momento e cerchiamo di rispettare il loro immenso dolore e di riportare serenità alla nostra comunità”. Il sindaco ha inoltre chiesto il rispetto della riservatezza delle due famiglie.