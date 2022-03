Campionati Italiani Aspiranti discesa libera: successo di Bernardi e Druetto, terzo Antonioli

venerdì, 18 marzo 2022

San Martino di Castrozza – Campionati Italiani Aspiranti di sci alpino a San Martino di Castrozza (Trento), nella discesa libera trionfano i piemontesi Giorgio Bernardi e Ludovica Vittoria Druetto, il lombardo Glauco Antonioli (SC Bormio) è medaglia di bronzo. Le Alpi Centrali salgono sul terzo gradino del podio nella classifica dei Comitati. Pietro Motterlini (Ski Racing Camp) si aggiudica la classifica finale del GPI Aspiranti

Lo Sci club Sestriere sbanca nelle discese libere dei campionati italiani aspiranti, centrando le due medaglie d’oro e pure un argento al termine delle due sfide sulla pista Cima Uomo, grazie all’organizzazione dell’Us Primiero.

I più veloci, dopo aver affrontato i 1820 metri del tracciato, con 419 metri di dislivello, sono stati infatti il sestrierino Gregorio Bernardi e la torinese Ludovica Vittoria Druetto, già vincitrice del titolo italiano pochi giorni fa nel superG.

Nella discesa maschile vinta da Gregorio Bernardi (SC Sestriere) in 1’05”81, secondo si è classificato Felix Braun (ASV Tscherms) staccato di 43 centesimi dal vincitore. Terzo Glauco Antonioli, primo 2005, che, partendo con il 15 e su una neve che si stava scaldando molto, ha fatto una bellissima gara fermando il cronometro a 1’06”29 a soli cinque centesimi dalla medaglia d’argento. A soli 6 centesimi dal podio troviamo poi il cortinese Sebastiano Cipriano, e quinto il sorprendente trentino di Ziano di Fiemme Sebastiano Zorzi, a 92 centesimi dal vincitore. Per l’alfiere delle Fiamme Gialle c’è grande soddisfazione per questo risultato, considerando che con i suoi 16 anni è alla prima stagione di categoria. Seguono in classifica il valdostano Pietro Broglio e il vicentino di Gallio Filippo Sambugaro. Ventiduesimo poi il solandro di Pejo Gianluca Ubertazzi e quarantesimo Luca Bonapace dello Sporting Campiglio.

Del comitato Alpi Centrali si registrano i piazzamenti di Matteo Rossi (Reit Ski Bormio) giunto nono con il tempo di 1’06”98, al dodicesimo posto con 1’07”14 Lorenzo Magoni (SC Radici) e quattrodicesimo Lorenzo Sambrizzi (SC Bormio) 1’07”21.

Tra le ragazze Ludovica Veronica Druetto (SC Sestriere), dopo aver vinto l’oro in superG, si conferma la regina delle discipline veloci aggiudicandosi anche la discesa libera con il tempo di 1’06”52. Al secondo posto staccata di 6 centesimi la compagna di squadra Matilde Lorenzi, mentre medaglia di bronzo è stata Sara Thaler (SC Gardena) in 1’06”70. Seguono in classifica la bellunese di Longarone Gaia Viel, a 43 centesimi, e a 63 centesimi Martina Lazzeri di Valdidentro, quindi sesta l’andorrana Claudia Garcia Lafoz, seguita da Matilde Casse, e dalla veneziana tesserata per il trentino Ski Team Fassa Carlotta Andreazza, settima dunque nella graduatoria tricolore. In chiave trentina Asia Carpano, sciatrice dello Ski Team Fassa che frequenta il locale Ski College ha concluso sedicesima. Nelle prime quindici per il comitato Alpi Centrali si sono classificate: Elisabetta Provenzi (SC Radici) undicesima, Sofia Amigoni (SC Radici) tredicesima e Sofia Parravicini (SC Lecco) quindicesima.

Nella classifica per Comitati ha trionfato il team delle Alpi Occidentali, che ha fatto registrate 1676 punti, davanti al Veneto con 1342, alle Alpi Centrali con 1333, all’Alto Adige con 1003, all’Asiva con 805 e al Trentino con 445.