Val di Non: recuperato il radiocollare, l’orso M78 non è confidente

domenica, 14 agosto 2022

Trento – Recuperato il radiocollare dell’orso M78: l’animale non è confidente. Curato al Casteller a causa di un investimento, a giugno era stato reimmesso in natura ed ha mantenuto un comportamento molto elusivo.

Il personale del Corpo forestale del Trentino ha recuperato stamani nei boschi della Bassa Val di Non il radiocollare dell’orso M78. Il giovane esemplare di 2 anni e mezzo era stato reimmesso in natura a inizio giugno, dopo essere stato curato presso il centro faunistico del Casteller a causa di un investimento stradale. Il plantigrado ha ripreso progressivamente confidenza con il suo ambiente e il Gps ha confermato il mantenimento di un comportamento molto elusivo e riservato nei confronti dell’uomo. L’orso ha infatti continuato a frequentare zone poco antropizzate. Attraverso le informazioni trasmesse dal radiocollare, il Corpo forestale ha verificato inoltre le ottime capacità di spostamento dell’orso, sintomo del buon esito del suo ritorno ai boschi. Con il recupero del radiocollare – perfettamente integro e funzionante – oggi si conclude dunque positivamente la fase di monitoraggio intensivo dell’animale.

I comportamenti da adottare in caso di incontro con un orso

Prevenzione

Segnala per tempo la tua presenza facendo del rumore o parlando ad alta voce

Tieni il tuo cane sempre al guinzaglio

I rifiuti abbandonati potrebbero attrarre gli orsi. Utilizza i cassonetti o tieni con te gli avanzi e portali a casa

Avvistamento

Se l’orso non ti ha notato, torna in silenzio sui tuoi passi senza disturbarlo

Se l’orso ti ha notato, attendi che si allontani prima di proseguire e non inseguirlo nemmeno se sei in auto

Non rimanere mai vicino ad un orso per osservarlo o fotografarlo

Incontro

Se l’orso rimane fermo, allontanati senza correre

Se l’orso si avvicina o si alza sulle zampe posteriori, resta fermo e fai sentire la tua voce senza urlare

Se l’orso attacca, rimani al suolo faccia a terra con le mani sulla nuca

In caso di emergenza, chiama il 112, mentre per avvistamenti o danneggiamenti il numero da contattare è il 335.7705966.