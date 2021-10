Val di Non, Campagna Nastro Rosa LILT: APT ed esercenti uniti per sostenere prevenzione e ricerca

venerdì, 1 ottobre 2021

Cles – ApT Val di Non e Consorzio Cles Iniziative hanno deciso di aderire alla campagna “LILT for Women – Nastro Rosa”, dedicata ogni anno nel mese di ottobre al tumore al seno.

Per LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori si tratta anche di un’occasione fondamentale per promuovere sani stili di vita e per diffondere il messaggio dell’importanza di prevenzione e diagnosi precoce come strumenti davvero efficaci contro il tumore.

Per dare concretezza e maggior visibilità alla Campagna e per trasmetterne il messaggio in modo più ampio e originale, ApT e Consorzio hanno coinvolto gli esercenti, chiedendo di allestire una vetrina “in rosa”, il tema della campagna.

Con la loro creatività gli operatori potranno così aiutare LILT a sensibilizzare la comunità, non solo femminile, sull’importanza della prevenzione e diagnosi precoce.

LILT consegnerà ai negozi partecipanti una locandina che illustra l’iniziativa, del materiale informativo da mettere a disposizione dei clienti, un piccolo salvadanaio rosa per raccogliere le offerte che verranno devolute alla lotta contro il tumore al seno.

A chi decide di partecipare all’iniziativa viene chiesta una quota pari a 15 euro di iscrizione che verrà devoluta alla campagna. Il progetto avrà luogo per tutto il mese di ottobre. Agli esercenti che aderiranno all’iniziativa l’ApT sarà lieta di omaggiare, nel pomeriggio di lunedì 25 ottobre, una speciale visita guidata presso Castel Valer.

Il presidente dell’ApT Val di Non Lorenzo Paoli si dice “molto soddisfatto di questa bella collaborazione tra ApT e Consorzio Cles Iniziative su un tema così importante. Lo scopo è quello di sensibilizzare un numero sempre maggiore di donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori al seno, ancora oggi una delle malattie oncologiche più diffuse”.

Info: Consorzio Cles Iniziative 0463 421664