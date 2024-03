Taio, Cles e Fondo: visita istituzionale alle APSP della Val di Non

mercoledì, 27 marzo 2024

Trento – Vedere da vicino le diverse realtà che si occupano dell’assistenza agli anziani in Val di Non per capire quali sono le esigenze del territorio e poter programmare al meglio le politiche socio sanitarie future, anche a lungo termine, per rispondere alle sfide che una società sempre più anziana e affetta da cronicità ci impone. Con questo obiettivo l’assessore alla salute e politiche sociali Mario Tonina ha visitato oggi le Aziende pubbliche di servizi alla persona di Taio, Cles e Fondo. Agli incontri erano presenti anche le autorità locali, a conferma dello spirito di collaborazione con le istituzioni e il forte radicamento sul territorio delle varie strutture. Ad accompagnare l’assessore Mario Tonina, la direttrice per l’integrazione socio sanitaria dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari Elena Bravi, il direttore per il supporto clinico organizzativo alle RSA Sergio Minervini, la direttrice dell’Unità operativa organizzazione servizi sanitari di base del distretto nord Monica Bonenti e i tecnici del Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento.

“Visitare di persona le strutture è fondamentale per capire i reali bisogni del territorio e le esigenze di queste realtà che svolgono un ruolo insostituibile” – ha evidenziato l’assessore Tonina durante gli incontri. “Viviamo in una società che è fortemente mutata e vede sempre più anziani bisognosi di cure e supporto. Oggi ho percepito realmente la serenità e la positività che si respirano in queste strutture e ciò è dovuto principalmente al personale che qui ogni giorno lavora con dedizione e impegno, dai direttori, agli operatori, fino ai volontari, risorse preziose e di cui andiamo fieri, in una terra come il Trentino che vanta una forte vocazione volontaristica. Ringrazio i responsabili delle strutture – ha proseguito l’assessore – per aver condiviso con noi le criticità che quotidianamente si trovano ad affrontare, perché questo ci permettere di lavorare in sinergia per dare una prospettiva strategica alle questioni messe sul tavolo”.

Secondo l’assessore Tonina occorre dunque cambiare l’approccio: “Dobbiamo cominciare a impostare un percorso che potrà dare risultati non immediati, ma a lungo termine. Anche guardando a modelli virtuosi come quelli della Danimarca. Partendo dall’osservare un sistema di assistenza che funziona, possiamo a nostra volta, grazie alle opportunità che la nostra speciale Autonomia ci offre, diventare un modello di ispirazione per gli altri”.

Tra le maggiori criticità che le Apsp si trovano ad affrontare, come emerso dai vari incontri, la carenza di posti letto convenzionati, con numeri che vedono la Valle di Non con il più basso rapporto percentuale tra la popolazione con più di 75 anni non autosufficiente e posti letto convenzionati. Altra questione affrontata nel corso dei colloqui, la difficoltà di gestione di casi e bisogni eterogenei che necessitano di cure molto diverse tra loro, fattore che impatta anche sulla qualità dei servizi garantiti. Su questo fronte un supporto importante, come evidenziato da Minervini dell’Azienda sanitaria, potrà venire dal progetto Minerva, che punta a fornire una fotografia aggiornata degli ospiti di tutto il sistema delle Apsp.

Ad evidenziare la necessità di affrontare in modo diverso la gestione dell’anziano non auto sufficiente è stata Elena Bravi, che ha sottolineato come “il sistema oggi, rispetto all’andamento demografico, faccia fatica a reggere. Di fronte ad una società sempre più anziana vanno fatte pianificazioni organizzative nuove”.

Ad accogliere la delegazione di assessorato e Azienda sanitaria all’Apsp Anaunia di Taio, c’erano il direttore Fausto Flaim e il presidente Flavio Gilli, insieme alla sindaca di Predaia Giuliana Cova. All’Apsp Santa Maria di Cles erano presenti il direttore Luca Cattani e la presidente Laura Flor, mentre alla Stella Montis di Fondo ha fatto gli onori di casa la presidente Gigliola Battisti, insieme al sindaco di Borgo d’Anaunia Daniele Graziadei.

La visite di oggi rappresentano la prima di una serie di tappe sul territorio trentino, che vedrà l’assessore Tonina e l’Azienda sanitaria impegnati in un vero e proprio tour delle Apsp. Gli incontri saranno fondamentali per avere un quadro più completo delle realtà locali, dove le Apsp forniscono un servizio prezioso alla comunità, nel campo della non autosufficienza e più in generale dei bisogni di salute del territorio. Provincia e Azienda sanitaria sono attente alle richieste delle varie realtà, che spesso hanno peculiarità ed esigenze diverse tra loro. Fondamentale sarà anche il dialogo con le amministrazioni locali, per la definizione delle progettualità future che mettano al centro, prima di tutto, la cura e il benessere degli anziani.