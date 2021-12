Stretta anti-Covid, tutte le decisioni del Governo Draghi: chiuse le discoteche fino a febbraio, test a campione alle frontiere. Silb: “Intollerabile”

giovedì, 23 dicembre 2021

Sondrio – E’ stato ribattezzato “Decreto festività”, ma le decisioni del Governo Draghi rischiano di rovinare i programmi per il periodo delle feste di Natale per molti italiani. Qualche settimana fa il blocco agli spostamenti da e per l’estero, con l’introduzione di test e quarantena. Oggi invece un inasprimento anche rispetto alle anticipazioni che arrivavano in mattinata dalla Cabina di Regia: fino al 31 gennaio prossimo le attività di sale da ballo e discoteche e attività similari resteranno chiuse, riduzione a sei mesi della validità del Green Pass, mascherine obbligatorie anche all’aperto e ffp2 in alcuni ambiti come i trasporti a lunga percorrenza, trasporto locale, cinema e stadi, divieto di cibi e bevande nei cinema. Il governo ha infine deciso di rafforzare i controlli alle frontiere: verranno fatti in aeroporti, porti, stazioni e valichi terrestri dei test antigenici o molecolari a campione su chi entra in Italia. In caso di positività, si dovrà andare in isolamento per 10 giorni, se necessari”Siamo distrutti. Si è cancellato un intero comparto produttivo del nostro Paese. Da oggi 200mila persone sono a casa senza sapere il motivo per cui loro e solo loro sono a casa e non potranno lavorare. Trovo intollerabile che sulla pelle di queste persone e di queste imprese si cerchino di risolvere i problemi del Paese”. E’ il commento di Gianni Indino, presidente Silb dell’Emilia-Romagna, allo stop alle discoteche. Domani il sindacato si riunirà “per trovare una condivisione su azioni da intraprendere perché si ponga fine a questo comportamento delittuoso nei confronti del nostro settore”.