Skipass scontati per tre sabati nelle località di Folgarida e Marilleva

mercoledì, 10 gennaio 2024

Folgarida-Marilleva – Dopo la neve dei giorni scorsi è arrivato il freddo e le piste della Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta (Folgarida Marilleva, Campiglio e Pinzolo) sono una grande attrazione per sciatori e turisti, con 150 chilometri di piste tutte collegate.

Folgarida e Marilleva hanno riproposto anche in questa stagione lo “sconto di località” nei sabati del mese di gennaio. Il sabato è la giornata del cambio dei turisti delle settimane bianche e le due località della Val di Sole propongono importanti vantaggi per chi sceglie di trascorrere la giornata sugli sci.

“E’ un’opportunità molto importante – afferma Erika Pedergnana (nel video) di Funivie Folgarida Marilleva – che va incontro alle esigenze della clientela: la promozione sullo skipass nella giornata del sabato è acquistabile online e c’è un risparmio fino al 20 per cento”. “Questa proposta – prosegue Erika Pedergnana – è nell’ottica di ampliare i servizi e l’offerta nei confronti degli sciatori che scelgono le nostre località”.

Folgarida e Marilleva sono il top per gli sciatori con piste per tutti i gusti da quelle più facili fino ad arrivare a quelle impegnative, inoltre ci sono occasioni uniche per le famiglie di trascorrere un’entusiasmante giornata di neve con ampie aree giochi dedicate al divertimento dei bambini e alla serenità dei genitori che vogliono ritagliarsi un po’ di tempo per loro. E al sabato c’è un vantaggio in più a Folgarida e Marilleva: lo sconto sullo skipass di località.

di Angelo Panzeri