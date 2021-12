Ski family, i figli sciano gratis con mamma, papà e nonni: da Pinzolo a Pejo, le località trentine interessate

sabato, 4 dicembre 2021

Trento – Riparte anche quest’anno, per la dodicesima edizione, Ski family il progetto pensato per le famiglie residenti in Trentino, che prevede l’accesso gratuito per tutti i figli minorenni agli impianti di risalita al costo degli skipass di mamma e papà. La promozione di “Ski family” quest’anno si rivolge solo alle famiglie residenti in Trentino in possesso dell’EuregioFamilyPass (informazioni sul sito fcard.trentinofamiglia.it). Novità di quest’anno è che la promozione è estesa anche ai nonni, che possono accompagnare così i loro nipoti a sciare al posto dei genitori: un altro importante passo in avanti nella conciliazione tra famiglia e lavoro promosso e fortemente voluto dalla Provincia autonoma di Trento.

Fruire di Ski Family in Trentino è semplice per ogni famiglia. Dopo la registrazione on line ogni famiglia potrà programmare infinite uscite sulla neve nelle sei stazioni sciistiche aderenti a “Ski family”. L’iniziativa, deliberata oggi in Giunta provinciale, permette l’accesso al solo costo dello skipass a tariffa piena di un genitore perché i bambini minorenni non pagano. Il requisito essenziale è che la famiglia si presenti compatta all’impianto di risalita e da quest’anno la promozione è estesa anche ai nonni.

Le 6 società di gestione degli impianti di queste località (Passo Brocon, Pinzolo, Panarotta, Pejo, Monte Bondone e Val di Non – Monte Roen-Monte Nock-Predaia) hanno accolto anche per questa stagione la proposta dell’Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità della Provincia Autonoma di Trento. Un’iniziativa varata dalla Giunta provinciale, un atto concreto per affermare ancora una volta che il Trentino vuole dimostrarsi un territorio a misura di famiglia.

“Ski Family in Trentino” è un progetto finalizzato ad implementare, tramite il rafforzamento del sistema dei servizi e delle iniziative per la famiglia, l’attrattività territoriale, sostenere lo sviluppo locale attraverso il coinvolgimento di tutte le Organizzazioni interessate e di promuovere lo sviluppo di un sistema di welfare territoriale universale rivolto alle famiglie residenti con figli.

Provare sempre nuove stazioni è un’altra caratteristica di Ski Family in Trentino. Il sistema di rilascio dei voucher terrà conto delle stazioni già frequentate: ulteriori visite verso le medesime stazioni saranno possibili solo dopo aver completato il giro di almeno 3 stazioni. Tutte le stazioni Ski Family in Trentino meritano di essere visitate per provare le diverse dimensioni dello sci, sempre in massima sicurezza e tranquillità.

Il pacchetto Ski family (adulti paganti la tariffa intera e figli minorenni al seguito gratis) viene riconosciuto in questa edizione dal lunedì al venerdì alle famiglie residenti in Provincia di Trento in possesso dell’EuregioFamilyPass. Sono esclusi i sabati e le domeniche, le festività, il periodo di Natale, dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, e di Carnevale dal 26 febbraio al 6 marzo 2022.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.skifamilyintrentino.it