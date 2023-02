Sfruz: serata informativa sulla donazione di organi

mercoledì, 8 febbraio 2023

Sfruz (Trento) – Serata informativa sulla donazione di organi e tessuti e cellule. Sabato 11 febbraio, con inizio alle 20:30, presso la sala Polifunzionale una serata in ricordo di Thomas Ziller per la sensibilizzazione sulla donazione degli organi. La serata, organizzata da Aido Val di Non e dall’Amministrazione Comunale di Sfruz sarà accompagnata dal Coro 7 Larici. A seguire un rinfresco preparato dalla Pro loco di Sfruz. L’iniziativa nasce dalla volontà di sensibilizzare tutta la cittadinanza sul tema della donazione degli organi e sull’importanza di effettuare una scelta volontaria e consapevole che può salvare una o più vite.

La donazione degli organi è un atto di grande civiltà e di rispetto per la vita. Donare vuol dire regalare, dare spontaneamente e senza ricompensa qualcosa che ci appartiene. Decidere di donare gli organi dopo la propria morte è un gesto di grande generosità che può salvare la vita anche a più di una persona. Generosità che Thomas Ziller (nella foto il cippo), prematuramente scomparso per un incidente, ha fatto. La serata sarà anche il momento per ricordare Thomas e per ascoltare le testimonianze direttamente da persone trapiantate. Il tema della donazione e del trapianto di organi verrà approfondito sotto vari aspetti. La serata sarà allietata dalla presenza del Coro 7 Larici di Coredo.

“Abbiamo colto con piacere – afferma il sindaco di Sfruz, Andrea Biasi – l’invito ricevuto da Aido Val di Non per organizzare un evento nel quale l’Amministrazione Comunale di Sfruz crede fortemente. Lo scopo di questa iniziativa è far conoscere Aido e ricordare, come comunità, il nostro compianto operaio Thomas Ziller. Un grazie a tuti coloro che hanno contribuito alla sua organizzazione”.

Durante la serata interverranno Andrea Biasi, sindaco del Comune di Sfruz, Mario Magnani, presidente Aido Trento ODV, Aldo Valentini, presidente Aido Val di Non ODV e testimonianze di persone trapiantate.