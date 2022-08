Sfruz: il vescovo Lauro Tisi commemora il Venerabile Padre Girolamo Biasi

martedì, 16 agosto 2022

Sfruz – Domenica 21 agosto, con la partecipazione dell’arcivescovo di Trento Lauro Tisi il piccolo paese noneso commemora il Venerabile Padre Girolamo Biasi a cent’anni dalla sua prima Messa.

Ricorre quest’anno il centenario dell’ordinazione sacerdotale del venerando padre Girolamo Biasi. Nell’agosto del 1922, infatti, padre Girolamo celebrò la sua prima messa a Sfruz. Padre Girolamo venne ordinato sacerdote nella festa della Beata Vergine del Monte Carmelo il 16 luglio 1922.

L’associazione “Amici di Padre Girolamo”, in collaborazione con la parrocchia Sant’Agata e il Comune di Sfruz, invita a commemorare il Venerando Padre Girolamo Biasi. Sabato 20 e domenica 21 agosto si svolgeranno le celebrazioni in onore dell’umile frate francescano, nativo di Sfruz, che ardendo d’amore per Maria Immacolata percorse con coraggio la via della santità.

Sabato pomeriggio, alle 15, è in programma un pellegrinaggio a piedi sui luoghi dell’infanzia di Padre Girolamo. Il ritrovo è previsto in località Sette Larici; da lì si raggiungeranno i mulini della valle del Verdes, dove il piccolo Arcangelo – questo il nome di Battesimo di padre Girolamo – aiutava la famiglia nel lavoro quotidiano (in caso di maltempo l’appuntamento sarà nella chiesa di Sfruz dove verrà recitato il Santo Rosario).

Domenica mattina, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Sfruz verrà celebrata una Santa Messa solenne, presieduta dall’arcivescovo Lauro Tisi e dal parroco di Sfruz Don Raimondo. Al termine della celebrazione, seguirà la visita nel Museo dei ricordi e un piccolo rinfresco.

“La nostra comunità – afferma il sindaco Andrea Biasi – è pronta ad accogliere l’Arcivescovo Lauro Tisi per commemorare il nostro cittadino illustre il Venerando Padre Girolamo Biasi. Un grazie a Don Raimondo e all’Associazione Amici di Padre Girolamo, presieduta da Giuseppe Biasi, per il prezioso lavoro di recupero della memoria e valorizzazione della figura di Padre Girolamo Biasi”.