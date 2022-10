Scuola, in Trentino cinque ulteriori percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado

venerdì, 7 ottobre 2022

Civezzano – Sono 5 i percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado approvati dal Ministero dell’Istruzione per l’anno scolastico 2023/2024 nella provincia di Trento, che si aggiungono ad un sesto, già partito quest’anno, presso l’Istituto Tecnico Tecnologico “F. Fontana” di Rovereto. Gli istituti coinvolti nella sperimentazione saranno in tutto: l’Istituto Tecnico Tecnologico “Marconi” di Rovereto, l’Istituto Tecnico “Ivo de Carneri” di Civezzano, il Liceo delle Arti “Vittoria Bonporti Depero” di Trento e Rovereto, il Centro di Istruzione e Formazione “Fondazione Edmund Mach” Istituto Agrario di San Michele all’Adige, l’Istituto Tecnico Economico”A. Tambosi” di Trento.

“Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato l’assessore all’istruzione Mirko Bisesti all’ufficializzazione della notizia. – Abbiamo lavorato molto alla progettazione di questi nuovi percorsi di studio che, lo voglio sottolineare sin d’ora, non sono percorsi quinquennali con un anno in meno, bensì percorsi innovativi che si avvalgono di una nuova didattica orientata al futuro. Non si tratta quindi dello “sconto” di un anno di scuola, ma di meno tempo scuola e di più tempo dedicato a percorsi altamente innovativi. Sono molti infatti in Europa i Paesi in cui ci si diploma a 18 anni invece che 19, a vantaggio di un’entrata anticipata nel mondo del lavoro o nel circuito universitario”.

A partire dall’anno scolastico 2023/2024, per ciascuno dei 5 istituti prescelti per la sperimentazione, verrà attivato un solo corso a partire dalla classe prima. I corsi assicurano l’insegnamento di tutte le discipline, compreso l’insegnamento trasversale dell’educazione civica e prevedono inoltre molto tempo in alternanza, learning week, esperienze formative all’estero, incontri con il mondo del lavoro e project work.

Il Dipartimento Istruzione e cultura della provincia autonoma di Trento ha costituito un Comitato tecnico scientifico con funzioni consultive che monitorerà annualmente gli esiti della sperimentazione, con particolare riguardo al coinvolgimento di tutte le discipline e di tutti gli insegnamenti inclusi nel progetto di innovazione. Al termine del ciclo sperimentale quadriennale, previa valutazione positiva da parte del Comitato scientifico nazionale la sperimentazione potrà essere rinnovata.