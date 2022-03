Scarseggia l’acqua a Pellizzano, il sindaco: limitate gli sprechi

giovedì, 3 marzo 2022

Pellizzano – E’ il primo Comune della Val di Sole a lanciare l’allarme per la scarsità d’acqua. Mentre in altri Comuni del Trentino sono stati avviate iniziative per la bollitura dell’acqua, a Pellizzano (Trento), il sindaco Francesca Tomaselli ha emesso nelle scorse ore il seguente avviso alla popolazione: “Da giorni siamo in una situazione precaria per quanto riguarda l’approvvigionamento di acqua dall’acquedotto comunale, chiedo pertanto a tutti i cittadini di attivare comportamenti che limitino gli sprechi”.

La Val di Sole – e non solo Pellizzano – si trova a fare i conti con un inverno siccitoso e saranno importanti le scelte che a livello di Trentino, ma più in generale dell’arco alpino , saranno attuate nei prossimi anni, per evitare sprechi nel consumo dell’acqua.