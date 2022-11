Sarnonico: risultati del torneo Coppa Zabo al Golf Dolomiti

lunedì, 7 novembre 2022

Sarnonico (Trento) – Sul green di Sarnonico (Trento) si è disputato il torneo Coppa ZABO, sponsorizzato dall’amministratore del Dolomiti Golf, nonché proprietario della ditta di scavi e costruzioni edili Zabo, Luca Borzaga.

Molti gli iscritti che hanno approfittato di una domenica meravigliosa, soleggiata e con temperature intorno ai 7 gradi, con circa sessanta giocatori che si sono sfidati sui Green del Dolomiti Golf Club Dolimiti. Percorso in ottime condizioni, giocabile e ben rasato.

La formula di gara, costituita da 3 categorie stableford, ha visto i seguenti vincitori:

Nearest Men buca 5 SANFTL THOMAS 86 cm

Nearest Ladies buca 16 ZADRA NADIA 7,15 m

Longest Man buca 11 MATTAREI FRANCO

Longest Lady buca 12 ZADRA NADIA

1° SENIOR BRIGADOI MARTINO 34 pt

1° LADY SEGNA GABRIELLA 32 pt

2° NETTO 3a cat. ZADRA NADIA 33 pt

(Borzaga Luca vincitore con 35 pt. cede il premio in quanto sponsor)

2° NETTO 2a cat. ZANI BRUNO 33 pt

2° NETTO 1a cat. GROSSI MICHELE 35 pt (nella foto)

1° NETTO 3a cat. DEMAGRI FRANCO 36 pt

1° NETTO 2a cat. DE GENNARO FRANCESCO 34 pt

1° NETTO 1a cat. GRASSL DANIEL HENDRIC 38 pt

1° LORDO HOLZNER LUKAS 33 pt

Durante la premiazione sono stati consegnati capi d’abbigliamento logati dei migliori marchi d’abbigliamento da golf, abbinati a prodotti eno-gastronomici locali.

Ricordiamo a tutti gli appassionati che il Dolomiti Golf rimarrà aperto per tutto il mese di novembre! Vi aspettiamo per godere di paesaggi mozzafiato!

Prossime gare in programma:

Domenica 13/11 TRENTINO GOLF CUP

Stbl. 3 cat. – Premi Speciali – SPAGHETTATA OFFERTA

Per gli ospiti Tassa + Greenfee € 50.- (Junior € 30.-)

