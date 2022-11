Sarnonico, i risultati del torneo Trentino Golf Cup

lunedì, 14 novembre 2022

Sarnonico (Trento) – Per la prima volta al Dolomiti Golf Club si è disputato il torneo “Trentino Golf Cup”, sponsorizzato da Dolomiti Golf, Folgaria, Rendena, Madonna di Campiglio, Tesino, Roncegno, Break Point, Alto Garda, Rovereto. La gara è stata organizzata per sostenere il settore giovanile del golf trentino.

Circa 130 gli iscritti che hanno approfittato di un’altra domenica meravigliosa, soleggiata e con temperature intorno ai 13 gradi.

Il percorso si è dimostrato in ottime condizioni, giocabile e ben rasato. In pomeriggio è stata offerta ai gareggianti un’ottima merenda con biscottini fatti in casa e vari gusti di the caldo.

La formula di gara, costituita da 3 categorie stableford, ha visto i seguenti vincitori:

1° JUNIOR RESS ROBERT 35 pt

1° SENIOR GRANATO CIRO 38 pt

1° LADY PIRONE DEBORAH 37 pt

3° NETTO 3a cat. FACCHINELLI PAOLO 36 pt

3° NETTO 2a cat. FRANCESCHI RICCARDO 38 pt

3° NETTO 1a cat. GATTI WILIAM 36 pt

2° NETTO 3a cat. RIZZI ETTORE 37 pt

2° NETTO 2a cat. DE ANGELI PHILIPP 40 pt

2° NETTO 1a cat. DANTONE SEBASTIAN 36 pt

1° NETTO 3a cat. CRISTINI MASSIMO 37 pt

1° NETTO 2a cat. PARTH ALEX LEO 43 pt

1° NETTO 1a cat. SARTORI CLAUDIO 37 pt (nella foto)

1° LORDO CARLINI ANGELO 34 pt

A conclusione della gara la premiazione con ricchissimi premi enogastronomici, t-shirt logate ecc. I premi sono stati offerti dai presidenti dei vari golf club del Trentino. A termine della premiazione i partecipanti hanno potuto gustarsi un’ottima spaghettata grazie al ristorante della Club House del Circolo Dolomiti. Una piacevolissima giornata per i giocatori al Dolomiti Golf Club, un ringraziamento a tutti gli sponsor nonché Presidenti dei Golf Club del Trentino: Borzaga Luca, Bevilacqua Fabrizio, Leonardi Leonardo, Masè Mauro, Sglavo Vincenzo e Amplatz Diego.

Ricordiamo a tutti gli appassionati che il Dolomiti Golf rimarrà aperto per tutto il mese di novembre! Vi aspettiamo per godere di paesaggi mozzafiato!

Prossime gare in programma:

Domenica 20 novembre COPPA PRO SHOP

Stbl. 3 cat. – SPAGHETTATA OFFERTA

Per gli ospiti Tassa + Greenfee 50 euro (Junior 30 euro)

Domenica 27 novembre GARA di CHIUSURA

Stbl. 3 cat. – SPAGHETTATA OFFERTA

Per gli ospiti Tassa + Greenfee 50 euro (Junior 30 euro)