Sarnonico, i risultati del torneo Novecento the Golf Trophy

lunedì, 22 agosto 2022

Sarnonico – Al Dolomiti Golf Club di Sarnonico (Trento) è andato in scena il torneo Novecento the Golf Trophy. Novecento è un progetto nato dalla passione per il golf e sono tra gli organizzatori di prestigiosi tornei Golf Club d’Italia. Nel 2022 il loro circuito comprende 12 tappe in vari Golf Club d’Italia.

La giornata, con temperature intorno ai 28 gradi, era soleggiata, il campo in ottime condizioni con green scorrevoli e fairway ben rasati ha ospitato circa 75 giocatori iscritti alla manifestazione.

La gara Stableford 3 categorie ha visto come vincitori a fine giornata i seguenti giocatori:

1° SENIOR PELLEGRINI UGO 38 pt

1° LADY PICHLER MARLIS 37 pt

2° NETTO 3a cat. RICCADONNA ALICE 41 pt

2° NETTO 2a cat. CARTURAN GUIDO 38 pt

2° NETTO 1a cat. DEBIASI ANDREA 36 pt

1° NETTO 3a cat. HOFER KLAUS 44 pt

1° NETTO 2a cat. TONELLI CLAUDIO 38 pt

1° NETTO 1a cat. FREDIANI ROBERTO 39 pt

1° LORDO FREDIANI MARCO 32 pt

A conclusione della gara c’è stata una ricchissima premiazione, presso la Club House del circolo, con tantissimi premi marchiati “900” oltre a premi speciali ad estrazione. I primi di ogni categoria, il primo lordo, il primo senior e la prima lady accedono alla finale nazionale che si svolgerà il 16 ottobre presso il golf club di Arzaga.

Un ringraziamento da parte del Club della Val di Non a Novecento the Golf Trophy per averci scelto come tappa nel loro circuito ed in particolare a Claudio Negrello per la magnifica ed impeccabile organizzazione del torneo.

Prossime gare in programma:

Mercoledì 24 agosto MERCOL CUP

Stbl. cat. unica – ranking stagionale – finale nazionale

Domenica 28 agosto CENTRO PORSCHE BZ GOLF CHALLENGE The 3rd

Stbl. 3 cat.– ranking stagionale.