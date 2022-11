San Michele all’Adige, incontri di orientamento alla Fondazione Mach

venerdì, 4 novembre 2022

San Michele all’Adige (Trento) – E’ tempo di orientamento per gli studenti delle terze classi delle scuole medie trentine e per i loro genitori. La Fondazione Edmund Mach ha programmato nel mese di novembre un ricco e articolato programma di incontri per presentare le proposte formative del Centro Istruzione e Formazione. Si parte oggi – 4 novembre – all’Iprase di Rovereto, con la presentazione del nuovo percorso sperimentale “Maturità in 4 anni” per l’indirizzo Gestione Ambiente e Territorio.

La Fondazione Mach è l’unica istituzione scolastica in Trentino che ha competenza e titolarità per tutte le professionalità del settore agrario, agroalimentare e ambientale. Per questo l’offerta formativa è ampia e articolata e copre l’intera gamma di titoli di studio: dalla qualifica di operatore, al diploma tecnico, al diploma di maturità, alla specializzazione post-secondaria.

Dal prossimo anno verrà attivato, inoltre, un percorso innovativo per ottenere il diploma di maturità in 4 anni per quanto riguarda l’indirizzo gestione ambiente e territorio. L’esame finale e il titolo di studio saranno gli stessi del percorso ordinario quinquennale e consentiranno di accedere alla formazione post-secondaria o al mondo del lavoro già a 18 anni, in linea con la maggioranza degli altri Stati europei.

Presentazione del nuovo percorso “Gestione Ambiente e Territorio 4+”: la maturità in 4 anni (Gat4+)

4 novembre, 17-19 – Iprase, via Tartarotti 15, Rovereto

11 novembre, 17-19 – Palazzo istruzione , via Gilli 3, Trento

Open day per genitori e alunni di 3^ media, a ingresso libero

Il Dirigente scolastico presenta ai genitori l’intera proposta formativa, poi i ragazzi, divisi in gruppi, visitano la scuola

18 novembre, 14-16 – sede scolastica , San Michele a/A

2 dicembre, 16-18 – sede scolastica, San Michele a/A

Stand riservato al salone dell’orientamento, Trento Fiere, via Briamasco 2, Trento

25 novembre, 9-16 – giornata dedicata alle scolaresche

26 novembre, 10-17 – giornata dedicata alle famiglie