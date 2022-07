Rafting: turisti italiani e stranieri al centro Extreme Waves di Commezzadura

giovedì, 28 luglio 2022

Commezzadura (A. Pa.) – Sempre più turisti italiani e stranieri, ma anche famiglie trentine, scelgono il centro Extreme Waves di Commezzadura (Trento), gestito da Marcello Di Cola, per una giornata all’aria aperta, tra rafting, canyoning e tanti altri sport. L’opportunità offerta dalla struttura della Val di Sole, a lato della statale 42, è ampia con proposte tra il fiume Noce e la montagna, in particolare rafting, hydrospeed, canyoning, tarzaning, mountain bike, ropes course, nordic walking, vie ferrate e arrampicata. Inoltre negli ampi spazi e prato verde del centro Extreme Waves sono a disposizione campi da volley e una mini fattoria.

I turisti, appena arrivano al centro Extreme Waves, si avvicinano al Noce, danno un’occhiata al torrente, che in questo periodo ha una buona portato, poi l’incontro con guide e istruttori.

Bastiano Mich (nel video), 49 anni, guida del centro Extreme Waves e illustra l’attività: “Ogni giorno – racconta Mich – organizziamo le uscite, spieghiamo i tipi di discese che proponiamo, i comportamenti da tenere e diamo loro tutta l’attrezzatura necessaria per una discesa emozionante”. “Varie – prosegue Bastiano Mich – sono le opportunità che proponiamo, una adrenalinica di 20 km con partenza da Pellizzano, altre, sempre con partenza da Pellizzano, più corte ma ugualmente emozionanti, adatte per bambini e famiglie”.

In questo periodo di fine luglio il Noce è carico e praticare il rafting – anche per le tem perature che sono tornate gradevoli dopo il gran caldo delle scorse giornate – è diventata un’attrazione per turisti italiani e stranieri, bambini, giovani e famiglie. E le prossime settimane di agosto il centro Extreme Waves sarà la grande attrazione per i turisti che trascorreranno le vacanze in Val di Sole, in Trentino e nelle vicina Valle Camonica. Per informazioni: info@extremewaves.it – (+39) 335 7080539