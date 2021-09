“Rabbi alpine trail”, in Val di Sole due gare da 45 e 13 km

giovedì, 30 settembre 2021

Rabbi – Domenica 10 ottobre è la data del Rabbi Alpine Trail 2021, con due percorsi allestiti da ASD Val di Sole Running Team in Val di Rabbi nel Parco Nazionale dello Stelvio, settore trentino: la 45 km è un duro ma affascinante anello di 45 km con 3.000 m D+ che unisce la Val di Rabbi con la Val di Sole e la Val di Peio. La 13 km invece è su un tracciato di 13 km e 770 m D+ su terreno ondulato e adatto a tutti i runner che unisce in pochi km le esperienze wow più belle della Val di Rabbi, come le meravigliose Cascate di Saent e il noto Ponte Sospeso sul torrente Ragaiolo. Entrambe le manifestazioni avranno partenza e arrivo in località Al Plan (dopo Rabbi Fonti) presso l’area di sosta camper, con partenza alle ore 8.00 per la lunga e ore 10.00 per la corta. La suggestiva Val di Rabbi si sta preparando nei migliori dei modi per accogliere tutti i trail runner provenienti sia dal Trentino sia dalle regioni vicine, con atleti lombardi, emiliani e veneti pronti a darsi battaglia, ma soprattutto divertirsi sui sentieri che sembrano fatti per correre, godersi il panorama e le bellezze della natura. Gli ingredienti del Rabbi Alpine Trail sono semplici: un bel percorso immerso nella natura, fatica, sudore ma tanta soddisfazione finale con un buon contorno di musica e festa al ristoro conclusivo prima delle premiazioni. Tutti i runner accolti dallo staff dell’ ASD Val di Sole Running Team avranno un ricco pacco gara (guanti tecnici + birra Pejo + cioccolata Ciocomiti + buono pasto), sevizio docce, medaglia finisher per la 45 km, pranzo e festa con la partnership di Dj Fantino, nonché premiazioni per i primi 5 uomini e donne ed estrazioni finali con premi a sorteggio.

Per info e iscrizioni www.valdisolerunningteam.it