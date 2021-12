“Natale in tutti i sensi”, mercatini e iniziative a Fondo

sabato, 11 dicembre 2021

Fondo – Il paese di Fondo sta per lasciarsi avvolgere dall’aura magica del Natale. Tra mercatini, animazione per bambini e suggestive visite al campanile, in cima alla Val di Non si tornerà finalmente a respirare un’aria intrisa di fascino durante il periodo natalizio.

Dopo un anno di stop legato al Covid, l’associazione “Idee di Fondo”, che raggruppa i commercianti del paese e può contare su 34 associati, è ripartita con rinnovato entusiasmo dando vita alla 5a edizione di “Natale in tutti i sensi”, manifestazione che offre la possibilità di scoprire il Natale della Val di Non nella sua dimensione più autentica.

Non si tratta, infatti, del solito mercatino di Natale. Per l’occasione il cuore del borgo noneso si trasformerà in un villaggio-mercato dall’atmosfera intima e suggestiva, dove si potranno gustare i sapori tipici del luogo e sentire nell’aria i profumi della tradizione natalizia. Ma anche toccare con mano le realizzazioni degli artigiani locali, ascoltare le favole di Babbo Natale, ammirare il borgo in una veste unica: un Natale emozionante, da godersi con tutti e cinque i sensi.

L’idea dei commercianti è quella di puntare proprio sulla diversità rispetto ai soliti mercatini, sulla qualità dei loro prodotti, della loro offerta e delle attività proposte, oltre che sulla delicatezza dell’atmosfera che il paese di Fondo è in grado di regalare in questo periodo. Per incuriosire e affascinare la gente del posto, ma anche coinvolgere i turisti che scelgono di visitare un mercatino più raccolto e dal sapore nostrano.

Il paese sarà addobbato con luci e allestimenti, ci saranno prodotti da acquistare, stand gastronomici, simpatiche attività per tutti i gusti.

L’inaugurazione è prevista per oggi, sabato 11 dicembre, con show cooking e intrattenimento per adulti e bambini. Il mercatino sarà aperto durante i weekend di dicembre dalle 10.00 alle 19.00, ma anche la vigilia di Natale, giovedì 30 dicembre e per tre giorni consecutivi dal 6 all’8 gennaio 2022. È possibile rimanere aggiornati su aperture e attività, in ogni caso, seguendo la pagina Facebook “Natale in tutti i sensi”.

Il presidente dell’associazione “Idee di Fondo” Roberto Graziadei si dice orgoglioso e soddisfatto di una proposta che, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, ha visto quest’anno una partecipazione e un interesse in crescita. «Siamo contenti di essere riusciti a lanciare un messaggio positivo – sono le sue parole –. Quest’anno non potevamo mancare all’appuntamento e siamo riusciti a organizzare una manifestazione che punta più sul contorno, sull’aspetto della socializzazione e dello stare insieme, piuttosto che su quello commerciale».

Per la prima volta, tra l’altro, tutte le “baite” messe a disposizione saranno occupate e verranno gestite da attività o produttori della zona. «Avremo circa una ventina di espositori – rivela Graziadei – e crediamo che questa proposta, più che per la parte economica, sia fondamentale per la promozione del territorio. Mi preme sottolineare inoltre l’aspetto sociale e solidale dell’iniziativa: tra le attività che animeranno il mercatino ce ne sarà una che propone prodotti bio-etici e una casetta sarà concessa gratuitamente a San Patrignano. Aspetti, questi, che crediamo rendano unica la nostra iniziativa. Un’iniziativa resa possibile grazie al contributo degli espositori che continuano a credere nel mercatino a Fondo e dei tanti volontari che ogni anno si danno da fare, ma anche al supporto della Società Podistica Novella, della Pro Loco di Fondo e della Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia. Questa è la dimostrazione che il gruppo del commercio è forte a Borgo d’Anaunia e che, insieme, si può far crescere il nostro territorio».