Melinda e La Trentina insieme a Fruit Attraction

venerdì, 1 ottobre 2021

Cles – Melinda e La Trentina di nuovo insieme a Fruit Attraction, la prima grande fiera internazionale di settore che torna a essere in presenza dopo il periodo Covid. In programma dal 5 al 7 ottobre a Madrid, è uno degli appuntamenti più importanti per il comparto dell’ortofrutta nel mondo, che quest’anno diventa ancora più strategico per incontrare in presenza i nuovi clienti e la stampa di settore, consolidare i rapporti con i buyers e organizzare meeting b2b. Con la loro partecipazione, i due Consorzi trentini danno un forte segnale di ripartenza e di fiducia anche verso il commercio oltreconfine.

Melinda coglierà l’occasione per presentare anche su questo palcoscenico prestigioso le nuove varietà Club, sempre più centrali nelle scelte strategiche aziendali, che vanno nella direzione di una maggiore differenziazione anche con l’obiettivo di intercettare i bisogni dei consumatori moderni, che hanno abitudini di consumo molto varie e vogliono sperimentare, chiedendo prodotti innovativi.

Altro tema centrale nello stand di Melinda sarà la sostenibilità, che da sempre guida e permea le piccole e grandi azioni del Consorzio, orientate il più possibile alla tutela del territorio e al rispetto dell’intera collettività. Melinda, infatti, prosegue nel suo percorso verso la riduzione dell’impatto ambientale ricorrendo a metodi di coltivazione sostenibili, utilizzando energia proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili, preservando le risorse idriche, studiando imballaggi sempre più ecofriendly. Fiore all’occhiello della sua attenzione alla sostenibilità sono le Celle Ipogee, un vero e proprio frigorifero naturale ecologico realizzato all’interno delle Dolomiti. Si tratta del primo e unico impianto al mondo per la frigoconservazione della frutta in ambiente ipogeo (cioè sottoterra) e in condizioni di atmosfera controllata, che consente di ridurre i consumi di energia elettrica e di acqua.

Melinda e La Trentina accoglieranno insieme i visitatori presso lo Stand 8C06, a dimostrazione di come l’unione all’interno di APOT – Associazione Produttori Ortofrutticoli Trentini – sia sempre più funzionale a livello tattico, commerciale e anche strategico.

“Sarà un piacere ritornare a essere protagonisti di questa vetrina di primissimo piano e ritrovare il gusto degli incontri fisici con partner, clienti e fornitori, ai quali avremo la soddisfazione di comunicare che la stagione alle porte si preannuncia positiva, grazie anche alle tante e importanti attività che abbiamo realizzato nel corso della primavera e dell’estate” commenta Paolo Gerevini, Direttore Generale del Consorzio Melinda. “Proprio la Spagna è stata teatro di alcune azioni importanti e sta diventando un mercato sempre più strategico per Melinda: la scorsa stagione abbiamo realizzato il record di volumi commercializzati in questo Paese, anche grazie al supporto di un’intensa campagna pubblicitaria televisiva“.