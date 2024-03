Meleti in fiore e visite ai castelli: iniziative in Val di Non

domenica, 24 marzo 2024

Cles (Trento) – La Val di Non è la valle regina delle fioriture, il luogo ideale per ammirarle e immortalarle quando il paesaggio si trasforma in un’immensa distesa di meleti in fiore.

Ma la primavera in questa vallata è molto altro, una stagione straordinaria che in un trionfo di colori propone tante attività ed esperienze da vivere immersi nello spettacolo della natura che si risveglia.

Non c’è che da scegliere tra le tante proposte adatte a tutti, dalle attività all’aria aperta alle esperienze da vivere negli antichi manieri, passando per le grandi kermesse che radunano migliaia di persone, i laboratori per i più piccoli e, naturalmente, la gastronomia locale.

CAMMINARE TRA I FIORI (E FOTOGRAFARLI!)

La primavera della Val di Non è in assoluto la più lunga del Trentino. Già a fine febbraio l’erica colora di viola le tante passeggiate a ridosso dei paesi. Fino a luglio poi è tutto un susseguirsi di fioriture e colori: dall’erica ai crocus in quota, dagli eleganti bottondoro ai tenaci rododendri.

E per ammirarli è possibile seguire una serie di itinerari nelle zone della valle ideali per cogliere il lato piùà bello e colorato delle fioriture, andando dalla più precoce alla più tardiva.

Sono stati inoltre selezionati anche quattro luoghi imperdibili per fotografare la fioritura dei meli, che dalla metà di aprile ai primi giorni di maggio inondano di bianco screziato di rosa e di un intenso profumo tutta la valle. Si trovano in quattro località della Val di Non e sono localizzati strategicamente a quote diverse per far sì che si possa ritrarre al meglio lo spettacolo della fioritura dei meli!

I GRANDI EVENTI

“Fiorinda”: la festa della fioritura

Ritorna Fiorinda, l’allegra e colorata festa che rende omaggio alla fioritura dei meli della Val di Non, uno degli eventi naturali più suggestivi del Trentino!

Una colorata vetrina della cultura, enogastronomia, frutticoltura che rendono unica la valle trentina della mela DOP con un occhio di riguardo all’ambiente e alla famiglia.

Nel cuore della fioritura ecco risplendere di mille colori Fiorinda, il grande evento della primavera nonesa!

Andrà in scena il 23 e il 14 aprile a Mollaro, nel comune di Predaia in Val di Non.

Tra le proposte più belle, la presenza del mercato florovivaistico, i laboratori per bambini, le visite guidate per scoprire le tradizioni e le bellezze culturali della Val di Non, passeggiare tra i meli fioriti, conoscere da vicino tutto quello che c’è dietro alle gustose mele Melinda, e molto altro.

La “Quattro Ville in Fiore”

Molto di più di una gara podistica (che si può fare anche in modo non competitivo): partecipare alla storica “Quattro Ville in Fiore” significa immergersi nei colori, nei profumi e nella storia della Val di Non, tra piccoli borghi, antiche pievi, maestosi castelli, meleti in fiore e gustosi punti ristoro. Una corsa (o una camminata, dipende dal ritmo che si preferisce tenere) adatta a tutti per ammirare la Valle in una delle sue vesti più belle!

Domenica 22 aprile l’appuntamento è a Tassullo nel comune di Ville d’Anaunia con uno degli appuntamenti più amati della primavera per godersi la fioritura dei meli da un particolare punto di vista, percorrendo le vie che attraversano i frutteti.

Aprile Dolce Fiorire

Dal 12 aprile al 2 maggio ritorna “Aprile Dolce Fiorire”, un fitto calendario di occasioni da non perdere per vivere da vicino il magico momento della fioritura, conoscendo anche le aziende agricole e interessanti realtà artigianali del territorio.

Per rendere omaggio allo splendore primaverile, la Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole ha creato un programma ricco di appuntamenti e iniziative pensate per mettere d’accordo tutti: famiglie, amanti della natura, gastronauti, coppie in cerca di romantiche suggestioni country style, trekker e appassionati di monumenti resi affascinanti da secoli e secoli di storia.

Passeggiate gastronomiche tra i frutteti, corsi di cucina contadina, itinerari fioriti per ammirare da vicino lo spettacolo della fioritura, escursioni guidate a luoghi unici come Eremi, Santuari e Castelli, visite a cantine, distillerie e birrifici artigianali, wine trekking e molto altro.

Non mancheranno inoltre curiosi appuntamenti per conoscere meglio le erbe spontanee, come il tarassaco, scoprire come e dove raccoglierle, conoscerne le proprietà, e trasformarle magari in golosi canederli da portarsi a casa!

I CASTELLI DELLA VAL DI NON: ESPERIENZE DI PRIMAVERA!

La Val di Non è una delle zone con la più alta concentrazione di castelli in tutta Europa: alcuni sono tutt’oggi abitati, altri invece sono in disuso e altri ancora sono ormai dei ruderi. In totale se ne contano oltre trenta e fra questi ci sono castelli che sono ancora di proprietà di famiglie nobili fin dal Medioevo. In primavera sono tante le esperienze per grandi e piccini nei castelli e nei palazzi della valle:

Caccia all’indizio a Castel Valer

Questa visita è dedicata alle famiglie. Con un linguaggio semplice ed immediato le guide si rivolgono ai bambini e tengono alta la loro curiosità con la “caccia all’indizio”. Si tratta di una caccia al tesoro dove i partecipanti hanno in mano delle immagini di particolari del castello e devono scorgere questi dettagli negli spazi che attraversano visitando il castello.

Visita e picnic sull’erba nei giardini di Castel Nanno

Castel Nanno èun luogo perfetto per rilassarsi e guardarsi in giro, per questo vengono proposti degli esclusivi picnic a piedi nudi nel giardino di Castel Nanno. Gli ospiti troveranno una coperta stesa sul prato all’ombra di un albero ed una cassettina in legno con il pranzo al sacco. Con calma, nel primo pomeriggio si visiterà il castello accompagnati dalla guida.

Intrigo a Castel Coredo di sera

Visita a Castel Coredo e il vicino Palazzo Nero di sera, circondati da un alone di mistero. Le guide accompagnano mi visitatori in un viaggio narrato, percorrendo gli episodi più misteriosi di Palazzo Nero, di Castel Coredo e di chi li ha abitati. Saranno i partecipanti, seguendo gli indizi, a risolvere gli enigmi e fare luce su ciò che veramente è avvenuto!

Caccia alle uova a Castel Nanno

Per vivere una Pasquetta al castello in compagnia della famiglia!

I genitori avranno la possibilità di visitare Castel Nanno in compagnia di una guida mentre i piccoli potranno svolgere un piccolo laboratorio pasquale per poi dedicarsi tutti assieme alla “Caccia alle uova”, una divertente caccia al tesoro dove adulti e bambini passeranno dei momenti spensierati.

Calici a Castel Valer

Visitare Castel Valer accompagnati dalla guida e fermarsi nella loggia per degustare il Groppello, vino autoctono della valle, e i prodotti del territorio insieme a chi li produce.

Palazzo Lab

Un percorso guidato, con laboratorio finale, per far scoprire a bambini e famiglie la storia di Palazzo Assessorile, dei suoi affreschi e dei personaggi che lo hanno abitato.

In questa attività i bambini e le loro famiglie potranno visitare con una guida tutti gli spazi del Palazzo Assessorile di Cles e carpirne la storia raccontata con un linguaggio semplice e interattivo.

LA MELA, IL SIMBOLO DELLA VAL DI NON

MelaGiro

Una passeggiata accompagnata, alla scoperta delle mele della Val di Non e del mondo meraviglioso che le circonda!

AlMeleto è un sentiero davvero speciale, una passeggiata per grandi e piccini dove scoprire luoghi nuovi, conoscere le mele e come vengono coltivate, giocare con gli insetti, ammirare scorci di Val di Non sconosciuti, riposare nel bosco, annusare, indovinare, leggere o semplicemente camminare. Alla fine del percorso gli ospiti troveranno un gustoso snack a base di mela.

Regala Adotta un melo

Raccogliere le mele dall’albero è un’esperienza che piace a tutti e in Val di Non si può regalare! Un pensiero originale che può essere acquistato in modo facile e veloce: entro 24 ore si troverà nella propria casella mail il buono personalizzato indirizzato alla persona a cui regalare l’adozione del melo DOP Val di Non.

ESPERIENZE NELLA NATURA

Pilates in natura

Alle Plaze di Dermulo, con vista sul Lago di Santa Giustina, il Pilates diventa un’attività ancor più rigenerante. Praticando sempre una routine di esercizi diversi mirati al benessere, si potrà beneficiare non solo della tonificazione muscolare ma anche della sensazione rilassante offerta dalla natura circostante. La pratica del Pilates all’aperto durante la primavera regala un momento di armonia con il corpo e la mente, grazie alla freschezza dell’aria e alla vista meravigliosa del lago.

Rio Sass: canyon o birra artigianale?

Sotto le case più vecchie del paese di Fondo c’è un profondo canyon: si chiama Canyon Rio Sass ed è visitabile accompagnati da una guida, camminando su stabili passerelle metalliche ancorate nella roccia!

L’escursione è adatta a tutti e farà scoprire la magia del Canyon Rio Sass. Al rientro tappa al Bar Croce Bianca in piazza a Fondo. I ragazzi che hanno aperto questo birrificio spiegheranno il valore della birra artigianale, mentre si partecipa ad un’esclusiva degustazione delle loro birre.

Visita alle antiche miniere di Rumo

Trekking guidato per famiglie in luoghi sotterranei pieni di mistero!

Questo percorso naturalistico conduce alla scoperta dei sentieri percorsi dai minatori del XIII secolo. Attraverso il bosco si arriva a piedi alla preziosa miniera di galene argentifere lunga circa 80 metri. Questa esperienza è esclusiva perché si viene accompagnati da una guida esperta che, in massima sicurezza, permette di esplorare questo mondo sotterraneo che da soli non sarebbe possibile scoprire.

I PONTI SOMMERSI: UN VIAGGIO NEL TEMPO CHE RIEMERGE DALL’ACQUA

In primavera, quando il Lago di S. Giustina si abbassa, è possibile viaggiare nel tempo e immaginare come si presentava la Val di Non fino agli anni ‘40 del secolo scorso, prima che venisse costruita l’imponente diga: boschi, mulattiere, casolari e vigneti a dir poco eroici si tenevano ben saldi ai ripidi pendii del fondovalle che ora corrispondono alle sponde rocciose del lago. È proprio in questo momento dell’anno che uno alla volta riaffiorano 3 ponti antichi (uno è di origine romana) che incredibilmente hanno resistito in tutti questi anni, persino alla pressione dell’acqua.

Queste vecchie strade e questi ponti, che durante l’anno non sono visibili perché completamente immersi nel lago, riaffiorano alla luce del sole e facendo una passeggiata sulla sponda del lago possono essere avvistati in tutto il loro fascino misterioso.

