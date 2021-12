La Trentina punta sul digital, il Consorzio si racconta a 360°

lunedì, 20 dicembre 2021

Trento – in tutte le sue sfaccettature, con un blog, il sito myTrentina.it e le pagine Facebook e Instagram attivate circa un paio di anni fa; l’obiettivo è intercettare i consumatori, accrescere la brand awareness e stimolare il consumo consapevole di frutta e ortaggi.

La Trentina continua a investire sul fronte digital, con l’obiettivo di intercettare i consumatori, che scelgono sempre più il web come mezzo per informarsi*, e accrescere la brand awareness. Dopo aver attivato i canali social aziendali circa un paio di anni fa, il Consorzio ha iniziato un’attività mirata, riuscendo in pochi mesi a raggiungere un numero crescente di utenti e ad avere interazioni di qualità.

Attraverso le pagine Facebook e Instagram, La Trentina si sta mostrando a 360°, in tutte le sue sfaccettature, con focus legati al territorio – in linea con il nuovo posizionamento di marca – mostrando agli utenti anche il “dietro le quinte” del suo mondo, per suscitare in loro interesse, curiosità, attrazione e invogliarli a provare i suoi prodotti. I contenuti delle pagine sono strettamente connessi a due contenitori digitali: il blog https://www.latrentina.it/blog, con cui La Trentina racconta storie di agricoltura e più in generale narrazioni di cultura generale, e l’innovativo portale www.myTrentina.it.

Con myTrentina.it, il Consorzio intende offrire agli utenti nuove esperienze dedicate al prodotto La Trentina e al territorio, stimolando un più consapevole consumo di frutta e ortaggi, fondato sulla territorialità, stagionalità e sull’alta qualità. Su questo portale, i consumatori potranno conoscere le ricette tipiche trentine, i percorsi naturalistici, le zone da visitare, le strutture che condividono gli stessi valori del Consorzio e offrono le referenze a marchio La Trentina ai propri ospiti.

“In un mondo in cui l’attenzione degli utenti digitali è sempre più scarsa e i contenuti online sempre più numerosi, è fondamentale differenziarsi proponendo un racconto di qualità. Per questo, abbiamo deciso di mostrare senza filtri chi siamo, i nostri prodotti, il lavoro nei campi, le ricette tradizionali, le bellezze trentine, proprio sul web: il luogo in cui i consumatori si informano e trascorrono tanto tempo> spiega Andrea Fedrizzi – Responsabile Marketing “I numeri dimostrano che stiamo seguendo la strada giusta”.

Tra social e siti web, i contatti generati sono più di 200.000 al mese; oltre 12.000 i follower e tantissime le interazioni quotidiane, per un pubblico prevalentemente femminile proveniente da tutta Italia. Su queste basi La Trentina ha lanciato dalla sua pagina Instagram un simpatico e particolarissimo calendario dell’Avvento tutto digitale con i volti degli agricoltori trentini.

Secondo l’Osservatorio Multicanalità, promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e da Nielsen, l’88% dei consumatori italiani utilizza internet per informarsi, conoscere brand e prodotti, portare avanti i processi di scelta e di acquisto.

www.latrentina.it

CONSORZIO LA TRENTINA

Il Consorzio La Trentina ha sede a Trento e annovera 1.000 soci, distribuiti in cinque cooperative e cinque valli trentine, con una produzione media di 60.000 tonnellate di frutta per 1.300 ettari coltivati e un fatturato di medio di 35 milioni di euro. L’azienda è oggi il quarto polo a livello nazionale nella produzione di mele (le più conosciute sono Golden Delicious, Granny Smith, Gala, Red Delicious e Fuji) e si propone come importante player nella coltivazione di altra frutta e ortaggi, come kiwi, susine, patate e asparagi.