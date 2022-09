La Comunità Val di Non ha il nuovo comitato esecutivo

venerdì, 30 settembre 2022

A qualche settimana dalla proclamazione ufficiale la Presidente della Comunità della Val di Non Michela Noletti ha nominato, nel corso della conferenza dei sindaci, i componenti del comitato esecutivo della nuova Amministrazione di Valle. Del Comitato fanno parte il Sindaco di Sfruz Andrea Biasi, nominato anche Vicepresidente, il Vicesindaco del Comune di Campodenno Manuel Cattani e l’assessore del Comune di Cles Cristina Marchesotti.

Ecco come sono state ripartite le deleghe:

Presidente Michela Noletti: personale e organizzazione, patrimonio, pianificazione territoriale e urbanistica, Fondo strategico, affari generali. La competenza relativa al Bilancio e programmazione sarà condivisa con l’Assessore Manuel Cattani.

Vicepresidente Andrea Biasi: Attività culturali, cultura, gestione mense scolastiche, Diritto allo Studio e Turismo.

Manuel Cattani: Ciclo rifiuti, sviluppo economico e settori produttivi, Tariffa igiene ambientale e agricoltura.

Cristina Marchesotti: Politiche sociali abitative distretto famiglia, pari opportunità, politiche del lavoro e politiche giovanili.

“È basilare – afferma la presidente Michela Noletti (nella foto) – di essere coesi e di superare le divisioni interne, questo perché collaborare insieme rafforza la messa in atto di programmi e azioni e solo attraverso una voce unica e condivisa la Comunità di Valle può rappresentare al meglio gli interessi della Val di Non. Partendo da questo presupposto, al termine di un percorso di condivisione in cui ho cercato di recepire le indicazioni provenienti dal territorio, ho individuato uno schema in grado di garantire una rappresentanza equilibrata agli ambiti territoriali in cui è suddivisa la valle. Questo quadro qualificato di nomine ci consentirà di riprendere velocemente l’attività amministrativa con lo slancio e la passione che dobbiamo ai nostri cittadini; soprattutto dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia ed al lungo periodo di commissariamento”. “Ringrazio – conclude Noletti – il mio predecessore, gli uffici ed auguro ai nuovi assessori un buon e proficuo lavoro esercitando il loro mandato con dedizione e amore per la Val di Non, agendo e operando negli interessi ed in rappresentanza di tutti i Comuni della Valle”.