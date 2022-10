sabato, 22 ottobre 2022

Cles (Trento) – La Comunità della Val di Non incontra gli Ispettori Distrettuali dei vigili del fuoco volontari nonesi. La Presidente della Comunità della Val di Non Michela Noletti, insieme al vicepresidente Andrea Biasi hanno incontrato i tre ispettori dei Vigili del Fuoco Volontari della Val di Non: Oskar Betta, Corrado Asson e Flavio Clementel (nella foto).

La presidente della Comunità di Valle, Michela Noiletti nelle scorse settimane ha iniziato un percorso sul territorio della Val di Non per conoscere i Comuni e le Amministrazioni del territorio.

A questo si è aggiunta la necessità di approfondire la conoscenza delle principali componenti del tessuto sociale, associativo ed economico della Valle. In questo contesto la presidente Michela Noletti e il vicepresidente Andrea Biasi hanno incontrato i tre ispettori distrettuali dei Vigili del Fuoco Volontari in cui è suddivisa la Val di Non: Oskar Betta per l’Unione distrettuale di Cles, Corrado Asson per l’Unione Distrettuale di Fondo e Flavio Clementel per l’Unione Distrettuale di Mezzolombardo. Un momento importante in cui si sono approfondite le principali problematiche nella gestione di un territorio così vasto e con caratteristiche molto diverse da un luogo all’altro. L’occasione è stata utile anche per cogliere le esigenze e i suggerimenti con lo scopo di rendere più efficienti i rapporti tra la Comunità di Valle e l’importante realtà dei Vigili del Fuoco.

La presidente Michela Noletti ha voluto sottolineare il profondo rispetto verso il mondo dei vigili del fuoco volontari: “In questi anni ho avuto modo di apprezzare la competenza e l’umanità dei vigili del fuoco volontari. Donne e uomini al servizio volontario della cittadinanza sempre pronti ad affrontare innumerevoli prove, molte delle quali a rischio della loro incolumità. I nostri vigili sono dei professionisti dell’emergenza e del soccorso pubblico che mostrano in ogni occasione l’eccellente livello di preparazione”

La presidente ha voluto concludere l’incontro ricordando la vicinanza della Comunità della Val di Non ai tre distretti in cui è suddivisa la valle garantendo un pieno sostegno alle attività promosse dai vigili del fuoco volontari.