Installata una panchina rossa nella piazza di Vermiglio

venerdì, 25 novembre 2022

Vermiglio – Si celebra oggi la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Per l’occasione, il Comune di Vermiglio (Trento), ha installato nella piazza antistante il municipio e all’ingresso del polo culturale, una panchina ed un paio di scarpe rosse perché “il rosso è il colore dell’amore e della passione che si trasforma in violenza, sangue e odio”.

La panchina è il simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più e le scarpe rosse, un simbolo di gioiosa femminilità, ma che possono diventare simbolo di femminicidio.