Infortunio sul lavoro a Pellizzano, ferito 40enne di Vermiglio

lunedì, 17 ottobre 2022

Pellizzano (Trento) – Infortunio sul lavoro, un 40enne di Vermiglio (Trento) è rimasto gravemente ferito a Pellizzano (Trento) dove stava tagliando del legname. Il 40enne è stato soccorso dall’equipe medica del servizio di prima assistenza della Val di Sole e successivamente con l’eliambulanza, giunta dal Santa Chiara di Trento, trasferito all’ospedale di Peschiera.

Ha riportato gravi traumi alle dita della mano sinistra, ma non è in pericolo di vita. Sul posto, oltre all’equipe medica 118 Trentino emergenza e di prima assistenza della Val di Sole, erano presenti i vigili del fuoco e i carabinieri, per i rilievi dell’infortuno sul lavoro.