Incontro Federbim a Roma, Bontempelli (Bim dell’Adige): “Impegnati nel sostenere i singoli Consorzi”

martedì, 12 luglio 2022

Trento – Federbim, consorzi riuniti a Roma con un ospite d’eccezione e la presenza alla seduta anche del presidente del Bim dell’Adige Michele Bontempelli. Nel Consiglio che si è svolto oggi l’intervento dell’onorevole Albrecht Plangger.

Ospite d’eccezione questa mattina nella seduta del Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano Fedrebim. Il deputato della Repubblica Italiana Albrecht Plangger, infatti, ha preso parte all’incontro svoltosi nella sede romana della Federbim a Castro Pretorio.

Plangger, già amministratore di Federbim e profondo conoscitore del settore dei Consorzi (in passato ha ricoperto la carica di presidente del Bim di Bolzano), è stato accolto dal presidente di Federbim Gianfranco Pederzolli e dagli altri componenti del Consiglio Direttivo, tra cui il presidente del Bim dell’Adige Michele Bontempelli.

Molti i temi trattati insieme ai presidenti: dalle emergenze di stretta attualità come i cambiamenti climatici e la crisi energetica, a progetti concreti da sviluppare insieme ai Consorzi nei vari territori e a tutela delle comunità montane.

L’onorevole Plangger, il cui impegno politico sui temi cari ai Consorzi Bim non è mai mancato, ha inoltre illustrato in maniera dettagliata le proposte e iniziative legislative in discussione in parlamento.

“In un momento storico segnato da grandi e drammatici avvenimenti – ha affermato il presidente del Bim dell’Adige Michele Bontempelli – Federbim conferma e ribadisce il proprio ruolo di coordinamento e simbolo di quell’unità e di quella solidarietà tra le popolazioni montane che è radice antica del nostro fiorire culturale. Oggi più che mai Federbim è impegnata nel sostenere i singoli Consorzi, ma consapevole anche della necessità di fare sistema per raggiungere grandi obiettivi condivisi”.

LA FEDERBIM

La Federbim nasce a Bergamo il 17 marzo del 1962 con l’idea di rappresentare a livello istituzionale centrale le problematiche dei vari Consorzi Bim, ma anche di cercare di restituire il giusto ruolo alla montagna e di promuovere lo sviluppo economico della stessa.

L’intento è quello di ripagare, in parte, agli abitanti dei territori montani, i danni dovuti alla presenza di bacini, impianti e reti di distribuzione idroelettrica, tramite la gestione delle entrate dovute al sovracanone, versato dai concessionari di derivazioni d’acqua pubblica, che hanno opere di presa all’interno dei bacini imbriferi stessi. Al giorno d’oggi riunisce 68 Consorzi Bim e raccoglie circa 2000 Comuni montani, sparsi lungo tutta l’Italia.