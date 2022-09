In Val di Sole il workshop “Aperitorno al Futuro”: il programma dell’iniziativa

martedì, 27 settembre 2022

Pellizzano – Uno speciale workshop rivolto alle giovani generazioni della Val di Sole in cui poter far sentire la propria voce in una modalità del tutto alternativa. Si giocherà infatti con le carte «Senso», il nuovo gioco di ruolo della valle che inviterà i ragazzi ad approcciarsi alla realtà da un punto di vista più collaborativo e ci si interrogherà sul futuro del nostro territorio. Non potranno chiaramente mancare aperitivi e bella musica. Tutto questo è il workshop “Aperitorno al Futuro” in programma venerdì 30 settembre alle ore 17 presso la birreria Stal a Pellizzano (Trento).

L’iniziativa, rivolta ai giovani tra i 18 e 35 anni, rientra nell’ambito dell’importante progetto “Val di Sole Ritorno al Futuro”, un piano lanciato nel maggio 2021 dall’APT Val di Sole, con la collaborazione della prestigiosa scuola di alta formazione TSM, l’agenzia danese GROUP NAO e tutti i 13 comuni valligiani, per cercare di prendere in mano il destino del territorio locale, per esserne protagonisti come individui e come comunità. Come spiegato dal direttore generale dell’APT solandra Fabio Sacco, “è un’iniziativa che vuole tracciare una via condivisa per il futuro, andando a sondare aspettative, visioni e sogni che definiranno i prossimi 20 anni e sui quali si giocherà lo sviluppo armonico e sostenibile del nostro territorio e del turismo. L’obiettivo finale è disegnare una nuova visione di futuro e dare così risposte concrete a problemi reali.” Alla base di un progetto come questo ci devono essere l’ascolto e il dialogo.

Per comprendere la sensibilità e il livello di consapevolezza sui temi chiave del piano, sono state così raccolte attraverso una serie di questionari opinioni, indicazioni e desideri dei residenti. Per instaurare poi un rapporto diretto e di fiducia con il territorio, dal 19 al 21 novembre 2021 le principali piazze della Val di Sole si sono riempite con intrattenimenti musicali e artistici, degustazioni e brindisi, nell’ottica di realizzare momenti di condivisione, contatto e scambio di idee, dove ci si potesse guardare in faccia, stare insieme e toccare con mano i temi e il senso di questo lavoro. Al centro delle piazze sono stati inoltre esposti pannelli che rappresentavano i temi chiave per la Val di Sole da vivere e da visitare, su cui tutti i presenti erano invitati ad esprimere la loro posizione con adesivi e biglietti. Dopo tale fase di consultazione, nel mese di aprile scorso è arrivato quindi il momento di ragionare sul futuro in maniera strutturata, concreta e creativa, attraverso dei momenti di riflessione e progettazione. Per questa speciale fase è stata utilizzata la metodologia del cosiddetto back-casting, ossia l’attivazione di un processo a ritroso: dopo aver chiesto ai 70 partecipanti di visualizzare il futuro della destinazione, si è proceduto a ritroso fino ai giorni nostri cercando di individuare quei passaggi chiave, i «punti di svolta» che rendono possibile il futuro immaginato.

Il passaggio finale consiste nel trasformare questi punti di svolta in progettualità concrete su cui la valle dovrà impegnarsi da oggi in avanti. Ed ora la fase successiva: l’innovativo workshop rivolto ai giovani solandri, seguito da speciale aperitivo con giro pizza e musica del dj Valerio Lampis. Ai partecipanti verrà dato un drink in omaggio e uno skipass giornaliero valido per l’inverno 2022/23 in una delle tre Ski Area locali offerto dalle società impianti della Val di Sole.

La presenza va confermata al numero di telefono 0463.901280 o scrivendo a info@valdisoleritornoalfuturo.it. Per info: www.visitvaldisole.it/it/ritornoalfuturo