Golf, ultima gara della stagione 2022 sul green di Sarnonico

lunedì, 28 novembre 2022

Sarnonico (Trento) – Ultima gara della stagione 2022 al Dolomiti Golf Club di Sarnonico (Trento).

I partecipanti hanno approfittato di un’altra domenica meravigliosa, soleggiata e con temperature leggermente in discesa intorno agli 8 gradi, con trenta giocatori che si sono sfidati sui green del Dolomiti Golf di Sarnonico.

Il percorso si è dimostrato in buone condizioni, ben rasato, e giocabile nonostante le zone gelate dal freddo notturno e la neve caduta la settimana scorsa.

La formula di gara, costituita da 3 categorie stableford, ha visto i seguenti vincitori:

1° SENIOR ZANELLA RENATO 33 pt

1° LADY THOENI ANITA 28 pt

2° NETTO 3a cat. AMHOF DANIELA 30 pt

2° NETTO 2a cat. HOLZNER THOMAS 33 pt

2° NETTO 1a cat. TORRESANI CORNELIO 32 pt

1° NETTO 3a cat. AMHOF FRANZ 31 pt

1° NETTO 2a cat. TONELLI CLAUDIO 37 pt

1° NETTO 1a cat. SANFTL THOMAS 32 pt

1° LORDO HOLZNER LUKAS 32 pt (nella foto)

Durante la premiazione sono stati consegnati i premi ai vincitori, tutti provenienti dal pro-shop del circolo. I premi divisi tra attrezzatura e abbigliamento sono stati molto apprezzati dai golfisti. Dopo la premiazione i giocatori hanno goduto di un’ottima spaghettata offerta dal ristorante del Clubhouse. Si ringraziano i giocatori che hanno partecipato alle gare durante tutta la stagione. Al termine l’arrivederci al 2023 per una stagione ricca di emozioni.