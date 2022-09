Golf, i risultati delle ultime gare sul green di Sarnonico

lunedì, 5 settembre 2022

Sarnonico – Due importanti tornei hanno caratterizzato gli ultimi giorni al Dolomiti Golf Club di Sarnonico.

Giovedì 1 settembre si è svolto al Golf Dolomiti il Trofeo Nord Est Agis – La Mela d’Oro, riservato ai giocatori Seniores iscritti all’Associazione A.G.I.S., con formula 3 categorie stableford.

Questa gara è valida per ranking stagionale che determinerà il Golf Club più forte del Triveneto a seguito delle varie tappe che si sono disputate e si disputeranno nel corso della stagione sui vari campi del Friuli-Venezia Giulia, del Veneto e del Trentino.

Circa un’ottantina i giocatori che hanno partecipato al torneo godendo di una giornata serena e soleggiata e con temperature intorno ai 18 gradi, ideale per giocare a golf e rilassarsi nell’immenso verde del campo di gioco.

Il percorso, in ottime condizioni, con la giusta compattezza, ben rasato e con green scorrevoli ha dato vita a sfide avvincenti.

A fine giornata i vincitori sono stati:

Nearest Pin buca 5 FRIZZERA SANDRA 2 m

Nearest Pin buca 13 IOB RENZO 1,73 m

Nearest Pin buca 16 BUFFATTO GIANPAOLO 45 cm

1° SUPERSENIOR DA COL MARINO 37 pt

1° MASTER HUEZ SIEGFRIED 37 pt

1° LADY SCATTOLIN IVANA 37 pt

1° OVER 36 RAINER ANNA MARIA 47 pt

3° NETTO 3a cat. GASSER ELISABETH 39 pt

3° NETTO 2a cat. MARTINELLI MICHELE 36 pt

2° NETTO 3a cat. BROGGIO DANILO 39 pt

2° NETTO 2a cat. FRANCESCHINI SERGIO 36 pt

2° NETTO 1a cat. ZANETTI LUCIANO 34 pt

1° NETTO 3a cat. ZANELLA MATILDE 40 pt

1° NETTO 2a cat. NICOLODI CLAUDIO 38 pt

1° NETTO 1a cat. MARSILLI CLAUDIO 34 pt

1° LORDO MARCOLLA IVO 29 pt

I giocatori al rientro hanno ricevuto diversi plateau della gustosa Mela Melinda della Val di Non sempre molto apprezzata e di fama internazionale oramai.

Al rientro dal giro in campo è stata servita ai giocatori un gustoso pasto presso la terrazza della Club House.

A seguire si è svolta la premiazione tenuta delegato senior del Golf Club, Renato Zanella.

Oltre ai vincitori di ogni categoria sono stati consegnati dei premi ad estrazione tra cui buoni Green Fee al Dolomiti Golf e palline logate dalla Associazione Golfisti Italiani Seniores.

Il consorzio Melinda ha sostenuto il circolo con i suoi magnifici prodotti rendendo la giornata ancora più piacevole e gustosa per tutti.

Iero – domenica 4 settembre – si è svolta per la terza volta al Dolomiti Golf Club il torneo sponsorizzato da Art Factory rappresentata da Fabio Vettori con le sue “Formiche” e il figlio Alessandro. La nascita delle Formiche risale al 1972 quando nascono dalla penna di Fabio, a quell’epoca poco più che quindicenne si trovava alle scuole superiori. Negli anni sono diventate sempre più conosciute grazie alle mostre, eventi e fiere alle quali Fabio ha partecipato. Inizialmente nate solo per gioco, a poco a poco sono diventate il vero e proprio lavoro di Fabio.

Nel tempo si è creata un’azienda alle spalle delle Formiche, nata per favorire l’espansione del prodotto, ed è nel 2011 che nasce Art Factory.

Art Factory è la società con sede a Trento che produce e commercializza i prodotti a marchio “Le Formiche di Fabio Vettori” e che gestisce l’e-commerce.

La giornata, con temperature intorno ai 20 gradi, era parzialmente soleggiata.

Il campo in buone condizioni con green scorrevoli e fairway ben rasati, ha ospitato circa 70 giocatori iscritti alla manifestazione.

I partecipanti, omaggiati in partenza di un gadget ricordo Art Factory, hanno potuto gustare di una merenda a metà percorso.

La gara Stableford 3 categorie ha visto come vincitori a fine giornata i seguenti giocatori:

Nearest Pin Man buca 5 FELICETTI RICCARDO 2,99 m

Nearest Pin Lady buca 2 PEDRON MICHELA 3,68 m

Nearest Pin Man buca 13 ARTUSO FAUSTO 0,58 m

Nearest Pin Lady buca 16 DEGASPERI ELISA 3,28 m (nella foto)

Longest Man buca 10 BECKER DEVON

Longest Lady buca 11 CAGOL LORETTA

Longest Man buca 15 HOLZNER LUKAS

Longest Lady buca 14 CAGOL LORETTA

1° JUNIOR non assegnato

1° SENIOR CRISTINI MASSIMO 36 pt

1° LADY REZMERITA MARIAN 36 pt

3° NETTO 3a cat. MARTINI VITTORIO 37 pt

3° NETTO 2a cat. MARTINI LUCA 37 pt

3° NETTO 1a cat. DELAITI JACOPO 37 pt

2° NETTO 3a cat. SESSA SEBASTIANO 38 pt

2° NETTO 2a cat. ARTUSO FAUSTO 41 pt

2° NETTO 1a cat. SANFTL THOMAS 38 pt

1° NETTO 3a cat. PASQUAZZO ELENA 40 pt

1° NETTO 2a cat. DEGASPERI ELISA 41 pt

1° NETTO 1a cat. CUNIAL DENIS 38 pt

1° LORDO HOLZNER LUKAS 36 pt

A conclusione della gara c’è stata una ricchissima premiazione, presso la Club House del circolo, con tantissimi premi marchiati “Le formiche di Fabio Vettori”, ci sono stati anche molti premi speciali e ad estrazione.

