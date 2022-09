Fondazione Mach, Del Grosso Destreri confermato direttore generale

lunedì, 19 settembre 2022

San Michele all’Adige – Nella seduta odierna il Consiglio di Amministrazione ha confermato all’unanimità per un ulteriore triennio l’incarico di direttore generale all’ingegner Mario Del Grosso Destreri.

Il rinnovo va nella direzione di dare continuità e incisività a tutte le attività della Fondazione Edmund Mach, soprattutto a quelle inerenti la ricerca scientifica, sia quelle già avviate che quelle in itinere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.

“Auguriamo al direttore generale – puntualizza il presidente della Fondazione Edmund Mach, Mirco Maria Franco Cattani – di avere l’opportunità di svolgere la propria importante funzione anche in considerazione delle complessità che le congiunture economiche e politiche a livello internazionale stanno ponendo alla società civile”.

L’ingegner Del Grosso Destreri, in scadenza il 24 settembre, è in carica dal 25 settembre 2019 ed era stato individuato in data 6 settembre dall’allora Cda in una rosa di quattro candidati proposti dalla commissione selezionatrice che aveva vagliato 85 candidature.

Accanto alla nomina del direttore generale oggi il Cda ha anche approvato l’avanzamento economico e finanziario relativo al primo semestre 2022; ha inoltre deliberato la variazione di bilancio e l’attestazione del rispetto delle direttive provinciali.