Finalmente liberi: iniziative estive per giovani a Cles

mercoledì, 29 giugno 2022

Cles – Un estate con tante novità targate Pro loco e Comune di Cles (Trento). Il Piano Giovani di Zona organizza delle attività settimanali rivolte a giovani e giovanissimi, da fare in gruppo all’aperto, con cadenza settimanale.

I ragazzi hanno necessità e il bisogno di tornare a stare “assieme”, di essere sociali facendo attività all’aperto con la collaborazione delle guide alpine Val di Sole, il parco avventura e centro outdoor di Ossana.

Potranno iscriversi tutti i ragazzi dal 2002 al 2010 residenti sia nei comuni del Piano Giovani di Zona “Fuori dal Comune” sia fuori dagli stessi, come partecipanti, i ragazzi comunque verranno seguiti da accompagnatori adulti.

L’iscrizione al progetto è a pagamento. Sono tariffe separate tra i residenti nei comuni del Piano Giovani di Zona “Fuori dal Comune” e i non residenti. I comuni appartenenti al Piano Giovani di Zona “Fuori dal Comune” sono Rumo, Livo, Cis, Cles, Ville d’Anaunia e Bresimo.

Chi vuole iscriversi può farlo chiamando la Pro Loco di Cles al numero 0463-421376 oppure inviando una email a info@prolococles.it entro sabato 2 luglio 2022.

Per tutte le informazioni, il calendario ed il modulo di adesione: https://bit.ly/3A7SwDL

Il PROGRAMMA

Uscite

04/07 – Flying Park

11/07 – Lumen e maxi altalena (Brunico)

19/07 – Grotte di Oliero – Navigazione Fiume Brenta

25/07 – Rafting sul Noce

01/08 – Ferrara Barba di Fior

08/08 – Piscina di Termeno

22/08 – Sentiero Drago Vaia (Lavarone)

29/08 – Caneva The Aquapark

I mercoledì di luglio e agosto dalle 14 alle 18 al Gandalf per incontrare amici e giocare insieme

Tutte le attività prevedono la presenza di guide ed educatori con esperienza in 20 iscritto minimo e massimo di 45.